«Вы мою позицию знаете, нам бы пора повстречаться с глазу на глаз, не по телевизору, а поговорить в открытую. Потому что куча проблем от военных, военно-политических до экономических», - сказал сегодня Лукашенко на встрече с главой ЕЭК Михаилом Мясниковичем.





Саммит стран Евразийского экономического совета пройдет 11 декабря в формате онлайн, что для Лукашенко означает очередную упущенную возможность добраться до Путина, пишет afn.by





Подобные мероприятия вживую всегда были для Лукашенко возможностью непублично, в закрытом даже от своих приближенных формате, решать проблемные вопросы. На заранее анонсированной официальной или рабочей встрече всегда присутствуют советники, помощники и пресса. То есть пишется каждый звук. Телефонный разговор также не может быть тайной. И лишь крупные саммиты позволяют отвести Путина за локоток подальше от всех и продать ему задорого очередную партию поцелуев, так чтобы никто не слышал.





Лукашенко понимает, что Мясникович ничем ему не поможет, и сознательно вещает на эту тему публично в надежде, что его друг президент России услышит. Желание увидеть Путина живьем у Лукашенко резко усилилось после визита главы МИД РБ Сергея Лаврова в конце прошлой недели.





"Может традиционно в канун Нового года главы государств рискнут встретиться. Мы же обычно в Москве встречались под Новый год. Или в Питере. Мы готовы и в Минске принять глав государств, если будет такое желание. Не важно где, но пора очень серьезно обсудить проблемы, которые встают перед нами", - взывает Лукашенко, чье время уже на исходе.





Лавров привез Лукашенко «привет от Путина» в виде напоминания о необходимости выполнения Сочинских договоренностей. Если подытожить все слитое в телеграм-каналах, всего приветов было 5 (пять):





- запрет на игру с Китаем;





- освобождение Виктора и Эдуарда Бабарико без условий. Выходит и дальше сам решает: остается или уезжает на Кипр, делает, что хочет;





- транзит власти до 1 марта (1 ноября) , реформа Конституции. Фейк в виде Воскресенского и экспертов с красными мордами на федеральных каналах не предлагать;





- поиск диалога с обществом, интеграция, возврат доверия к Союзному государству;





- поддержка Белгазпромбанка только в случае выполнения 4-х перечисленных выше пунктов.



