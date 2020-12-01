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Павел Усов: Для более действенной борьбы с протестами властям стоит сделать воскресенье рабочим днем

"Проводить новогодние уличные празднества в Минске тоже не стоит".



В Беларуси, точнее в Минске, окончательно введен комендантский день -воскресенье, пишет политолог Павел Усов.

В этот день любой выходящий на улицу гражданин, даже отъявленный лукашист, может быть задержан, избит арестован. Наверное, для более действенной борьбы с протестами властям стоит сделать воскресенье рабочим днем.

Да и кстати, проводить новогодние уличные празднества в Минске тоже не стоит: большие скопления людей в центре, петарды и хлопушки (хотя их вроде запретили для продаж), неожиданные призывы, "в новый год без Лукашенко".

Обострить настроение людей может очередное идиотское поздравление Лукашенко о "победах", о том, что сохранили страну, о движении к лучшему и великих достижениях. Ситуация в стране крайне непредсказуема, вдруг произойдет "новогодняя революция".
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