







Вардомацкий ссылается на непрерывное с сентября исследование BAW, в рамках которого выясняется мотивация протестующих. "Что касается фальсификации [выборов], 60-70% людей прямо говорят, что спокойно бы их восприняли и ничего не было бы, если бы не было этой брутальности", — говорит учёный.





Он отмечает, что в обществе произошёл "сдвиг болевого порога". В мае Сергей Тихановский убеждал белорусов, что 15 суток ареста можно пережить, и теперь белорусы сами в этом убедились.





Также Вардомацкий отметил, что у белорусских протестующих страх трансформировался в гнев. "Если представить себе всю психику как некий резервуар, то гнев занял то место в определённой части этого резервуара, который раньше занимал страх", — говорит он.





При этом социологическое исследование показало, что люди ориентированы на долговременный протест. Неудача одного дня порождает не апатию, а мотивацию для последующего выхода на улицу. Респонденты, отмечает социолог, разделились на тех, кто готов протестовать месяцы, и тех, кто готов выходить на улицу год и более, "если это необходимо для завершения процесса".





Вардомацкий подчеркнул, что в белорусском обществе временные радикалы стали составлять 80%, что очень редкое явление. "Любой радикальный подход в социологии имеет малый процент — 3% с одного края шкалы и 3-4% — с другого", — поясняет учёный.





Ещё одной особенностью белорусских протестов, по словам социолога, стал феномен протеста без лидера. Потому что люди увидели, что в Беларуси происходит с лидерами. "Это породило то, что мы называем самоорганизацией, и феномен плавающего лидерства, когда обычный парень, выходя утром из дома на акцию протеста, через два часа становится лидером. Он ведёт колонну, показывает, куда двигаться, поворачивать, останавливаться, а через следующие два часа, возвращаясь домой, если всё с ним нормально, снова становится обычным парнем".





Сравнивая сторонников власти и сторонников перемен как социальные группы, Вардомацкий отметил, что они воспринимают друг друга симметрично, а их ценностные системы не пересекаются. "Сформировались две абсолютно отличающиеся между собой шкалы сравнения: сторонники существующего официального истеблишмента имеют шкалу сравнения с 1990-ми годами (на этой основе они осуществляют весь круг сравнений), а у сторонников перемен шкала сравнения — сравнение со странами по периметру или далее на сегодня й день", — добавляет учёный.





Для сторонников перемен, по его словам важной является их психологическая необходимость участвовать в процессе принятия решений. А у сторонников властей эти черта отсутствует.





Вардомацкий считает, что в национальной идентичности белорусов сейчас постоянно возрастает пласт политической гражданской компоненты.































