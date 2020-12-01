Для Беларуси сочинские договоренности могут стать мюнхенским сговором

«Александр Лукашенко получил широкий фронт сопротивления собственному видению окружающего Беларусь мира», – говорит Яковлевский.





– Насколько высок градус противостояния в Беларуси, если взглянуть на август и ноябрь? Риторика Лукашенко звучит очень жёстко, так же жёстко работают и силовые структуры.





– Для нынешней Беларуси градус возникшего после президентских выборов 9 августа противостояния с властью необычно высок. И формат его постоянно меняется. Созданы в Литве и Польше оппозиционные структуры из вынужденно покинувших Беларусь активистов сопротивления. Нельзя сказать, что они прямо руководят протестующими. В этом особенность происходящего. И своей работой, эти созданные структуры продолжают подпитывать надежды на уход Лукашенко, которого считают нелегитимным.





А чрезмерная и необоснованная жестокость в отношении мирных демонстрантов не является свидетельством силы тех, кто продолжает удерживать власть. С противниками этой «власти на штыках» солидарно все евроатлантическое сообщество. Такую широкую консолидацию во многом и породила та жесткая работа силовиков со своим хозяином. Она и должна дать позитивный результат борьбы с антиевропейской диктатурой.





- Что является опорой для Александра Лукашенко? Чем обеспечивается силовой аппарат и на чём, на ваш взгляд, основана уверенность собственных позициях?





– Не секрет, что опорой для него стали силовые структуры, сохраняющие лояльность. Далеко не все ее ожидали, думая, что при таких многочисленных протестных выступлениях разных слоев общества этот силовой аппарат фрагментируется. Пока такого процесса не наблюдается. Лукашенко смог сделать силовиков заложниками своей власти. Пока у него на это хватает ресурсов, которые иссякают на глазах. А уверенность собственных позиций демонстрируется им путем собственных СМИ, которые по охвату аудитории доминируют в стране, тем самым создавая иллюзорную картину.





– В интервью DW Светлана Алексиевич говорила о равнодушии мирового сообщества к происходящим в Минске событиям. Санкции вводятся, но риторика западных лидеров выглядит не столь однозначной и жёсткой, как это было, скажем, в период украинской революции. Согласны ли вы со словами Алексиевич?





– По-моему, когда говорят про риторику западных лидеров, не всегда учитывается их ротация. Например в США, где новый президент и его команда обещают «вернуться в Европу», что должно вызывать трепет в Минске, куда еще не доехал долгожданный посол США. Активизация присутствия Вашингтона в Балто-Черноморском регионе должна позитивно сказаться на борьбе противников таких диктатур, что сегодня наблюдается в Беларуси.





Так что, в будущем году от поведения лидеров евроатлантического сообщества следует ждать более однозначную и жесткую позицию к политике Лукашенко. И он, видимо, это чувствует, но не понимает.





- Ближайшие соседи Беларуси — страны Балтии, совсем недавно расширили санкции в отношении режима Александра Лукашенко, не признанного в Литве президентом. Совсем недавно комментаторы говорили о том, что у Литвы и Латвии с Эстонией разный взгляд на отношения с Беларусью. Однако мы видим, что взгляд этот совпадает…





– Нельзя не видеть, что нынешняя политика официального Минска во многом способствовала балтийской солидарности в непризнании объявленных итогов выборов 9 августа. Но, думаю, не только расширением санкций в отношении непризнанного Лукашенко консолидировались позиции Литвы, Латвии и Эстонии. Всемерная помощь беларуской оппозиции среди них никем не оспаривается. Лукашенко получил широкий фронт сопротивления собственному видению окружающего Беларусь мира.





- Покидающий в скором времени пост главы МИД Литвы Линас Линкявичюс призвал латвийских коллег продолжать конструктивные дискуссии с целью утверждения совместных мер по условиям торговли электроэнергией с третьими странами. Что вы можете сказать о позициях стран Балтии в отдельности в вопросе островецкого электричества?





- Призыв Линаса Линкявичюса к латвийским коллегам продолжать конструктивные дискуссии насчет торговли островецкой электроэнергией содержит ключевое слово «конструктивные». До сих пор, развитие отношений Риги с Минском считались чуть ли не образцовыми. Как известно, Лукашенко собирался даже посетить Ригу. Такая «теплота» во многом объяснялась значением белорусаого экспорта через порт Вентспилс и установившимися хорошими личными контактами между главами МИД двух стран.





Но так случилось, что посла Беларуси в Латвии вообще уволили за нелояльность с дипломатической службы, а Рига присоединилась к санкциям ЕС против официального Минска. И былой дружбе глав МИД пришел конец. Ведь именно с главой белорусского МИД в ЕС во многом связывали европейский вектор политики Минска. Его больше нет. Поэтому и каких-то особых, порою эгоистичных позиций в вопросе островецкого электричества в позициях стран Балтии быть уже не должно. Конструктивные дискуссии помогут решить и эту проблему.





- АЭС в Островце официально, ранее намеченных сроков начала свою работу. Владимир Путин, о намерениях присутствовать которого на открытии станции сообщалось летом этого года, в Беларуси не появился. Сам Лукашенко в ходе открытия был удивлён скромностью мероприятия и назвал Беларусь ядерной державой. Какое значение открытие данной станции имеет в региональном и европейском масштабе и к чему следует приготовиться Литвы и странам Балтии в общем





- Отсутствие Путина могло быть вызвано, как COVID-19, так и некими неизвестными причинами, связанными с пиаром Лукашенко. При их отношениях любая версия имеет право на существование.





А ядерной державой, о которой упомянул Лукашенко, может быть только обладатель ядерного оружия. По моему их сегодня девять. И среди них Беларуси нет и быть не может. По моему, Лукашенко об этом мог не знать. Правда, я бы не исключал некие сны об Иране на этот счет и рассказы беларуских специалистов, участвовавших в советские времена в строительстве в Иране ядерных объектов.





Открытие данной станции может иметь европейское значение в контексте ядерной безопасности с учетом нынешней политической системы в Беларуси. А у этой системы нет необходимых сдержек и противовесов при порою непредсказуемом поведении одного, но всевластного человека. И к этому не приготовиться, а всегда надо быть готовыми соседней Литве и странам Балтии в общем.





- Вильнюс однозначен в своей позиции и намерен осуществлять законодательно подтверждённый на национальном уровне бойкот – не пропускать выработанную на АЭС электроэнергию в ЕС. Это единственный инструмент влияния на ситуацию? Литва намерена также продолжать привлекать внимание вопрос безопасности станции на международном уровне. Какие вы видите перспективы у таких намерений?





- Про технические возможности пропуска в ЕС электроэнергии из АЭС хотелось бы еще больше знать мнения специалистов. Не думаю, что среди них будет преобладать непонимание литовской позиции по данному вопросу.





– Что означает для Беларуси бойкот покупки электроэнергии с Островецкой АЭС?





– Насколько известно, мало кто может сказать, кому она будет нужна. Есть мнения, что станцию строили по причине создания инструмента политического давления на натовскую Балтию. Вроде этакого сторожевого пса имперских интересов России и ее беларуского союзника.





– Литва приняла лидера протестов Светлану Тихановскую, причём на тот момент в самой Литве звучали разные оценки таких действий. В Литве находятся и другие участники протестов, которые покинули Беларусь. Как, на ваш взгляд, выглядит позиция Литвы в данной ситуации? Как это видится из Беларуси?





– На общем фоне такая позиция Литвы выглядит понятной, ответственной и вызывающей симпатии у многих. В том числе и в Беларуси.





– В Минске прошел визит главы МИД РФ Сергея Лаврова. Мы говорили о странах Запада в начале интервью. Что можно сказать о России и её роли в ситуации? И каким образом интересы России, признавшей Лукашенко президентом, в отношении охваченной «площадью» страны может сказаться на ситуации в регионе и Литве в частности.





– К сожалению, визит Лаврова не оправдал надежд тех, кто рассчитывал на здравомыслие Кремля. Надежды превратились в иллюзии. Диалог и с оппозицией был отвергнут. Как и игнорирование прямых вопросов о сочинских договоренностях к Сергею Лаврову лидера Народного антикризисного управления (НАУ) Павла Латушко.





Похоже, для Беларуси договоренности в Сочи 14 сентября 2020 могут стать Мюнхенским сговором 30 сентября 1938 года. И тогда всю ответственность за будущее Беларуси возьмет на себя Кремль. В том числе и за начавшуюся трансформацию отношений между народами двух стран.





– В Литве начнёт работу новый премьер, парламент и правительство. Новый министр сменит на этом посту Линаса Линкявичюса, который возглавлял МИД Литвы в течение длительного, полного событий и кризисов срока. Что вы можете сказать об этом периоде литовской внешней политики?





– Вряд ли кто будет отрицать роль МИД во главе с Линасом Линкявичюсом в росте международного авторитета Литвы. Именно авторитет, профессионализм литовских дипломатов продемонстрировали всему миру то, что важны не масштаб страны, а проводники ее политики – граждане. Особо хочу отметить важную роль и успехи литовской дипломатии в воюющей Украине. Они присутствовали в разных ролях везде.





По известным причинам, с властями соседней Беларуси устойчиво позитивных отношений дипломатам установить не удалось, Хотя доброжелательность, усилия Линкявичюса и посольства Литвы в Минске для нормализации отношений были для всех очевидны. Может быть на своей новой должности он сможет продолжить свою работу в этом направлении?





– Какие моменты, с которыми придётся работать в двустороннем и региональном масштабе новому министру, вы назвали бы ключевыми?





– Новый министр пообещал, что в основном внешняя политикa останется прежней. Безусловно, большим испытанием для него будет восстановление отношений с Минском в условиях нелегитимного руководителя государства. И в ближайшем будущем способствовать возвращению белорусского соседа в лоно «Восточного партнерства».





Надо полагать, авторитет дедушки позволит внуку иметь компетентного советника и поможет расставить верные акценты в налаживании нормальных отношений и с соседями, и с союзниками по НАТО и ЕС.







