НАТО заявило об усилении России на фоне событий в Карабахе и Беларуси

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«Россия модернизирует свой ядерный арсенал и разворачивает новые ракеты. Она разворачивает новые силы от Крайнего Севера до Сирии и Ливии. Мы также видим усиление российского военного присутствия в результате кризисов в Беларуси и Нагорном Карабахе», — отметил генсек НАТО.





Он сообщил, что на предстоящей онлайн-встрече министры обсудят, что НАТО может сделать в ответ на расширение военной активности России.





Столтенберг также заявил, что НАТО продолжит наращивать свои силы в Черноморском регионе: «Мы видим, что Россия увеличивает свое военное присутствие в Крыму, поэтому мы должны нарастить свое присутствие в Черноморском регионе и обсудить этот вопрос с нашими партнерами — Украиной и Грузией, что мы сделаем в среду с их министрами».





Генсек НАТО отметил, что в Черноморском регионе альянс также тесно работает с Турцией, Болгарией и Румынией. «НАТО уже имеет значительное военное присутствие в регионе, недавно у нас там были морские учения. Мы также развернули в Румынии тренировочную бригаду НАТО под румынским командованием», — сообщил Столтенберг.





Встреча министров иностранных дел стран — участниц НАТО пройдет 1 и 2 декабря в формате видеоконференции.





В Нагорном Карабахе с конца сентября возобновились бои между Арменией и Азербайджаном. 9 ноября лидеры двух стран и президент России Владимир Путин подписали соглашение о перемирии. По нему в регион в том числе будут переброшены российские миротворцы.









В Беларуси со дня выборов президента 9 августа продолжаются массовые протесты. Демонстранты и оппозиция обвинили власти республики в фальсификации выборов, которые, по данным ЦИК, выиграл Александр Лукашенко. Сам он опроверг какую-либо подтасовку результатов и заявил, что протестами управляют из-за рубежа. Россия признала итоги выборов в Беларуси.





Страны НАТО активизировали закупки противоракетных систем и истребителей нового поколения в ответ на рост ракетно-ядерного потенциала России, сообщил в октябре Столтенберг. «В ответ союзники приобретают новые противоракетные системы, такие как [американские] Patriot и [франко-итальянские] SAMP/T», — уточнил он. НАТО также укрепляет потенциал в сфере обычных вооружений и инвестирует в новые платформы, в частности в разработку истребителей последнего поколения.