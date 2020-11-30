Николай Статкевич, архивное фото





Об этом стало известно из письма, которое получила его жена Марина Адамович.





«Переживаю за людей на свободе. Тем более, что убивать стали и во дворах. Жестокость власти лишает нашу экономику дотаций Запада и затрудняет получение дотаций с Востока. А без внешних дотаций наша «уникальная модель» рухнет через полгода», — написал Николай Статкевич.





По мнению политика, «если же насилие и убийства не прекратятся, то Запад будет вынужден перейти от символических к реальным экономическим санкциям».





Николай Статкевич считает, что «хоть про европейских политиков и говорят, что они безвольные, но ведь у них есть общественное мнение и оппозиция».





«А при реальных экономических санкциях здесь все может накрыться медным тазом за 1-2 месяца», — уверен политик.





При этом Николай Статкевич заявил, что ему жаль страну и людей.





«Но тут либо ужас без конца, либо ужасающий конец «уникальной модели», после которого есть шанс наладить нормальную экономику. Вот такой расклад получается», — написал Николай Статкевич.