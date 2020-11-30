Дно снова пробито: на Марше мудрости задержали как минимум 9 человек

во время Марща мудрости 30 ноября





Точное количество задержанных пока неизвестно. Правозащитный центр «Весна» на данный момент располагает списком из девяти задержанных.





Среди задержанных три журналиста: Виктор Толочко («Спутник»), корреспондентка «РИА Новости» и Илья Добротвор. Первых двух уже отпустили, третий находится в Центральном РУВД.





Заметим, что накануне в Минске была задержана жена Ильи Добротвора Инна. Она работает журналистом-фрилансером, во время воскресного шествия делала снимки. После задержания ее доставили в Заводское РУВД. Информации о том, что ее отпустили, не появлялось.





Дело в том, что в семье Добротворов пятеро несовершеннолетних детей!





Влзвращаясь к сегодняшним задержаниям, они произошли после того, как участников марша заблокировали на улице Володарского.





Сначала их окружили, взяли в кольцо и не давали уйти, выспрашивая личные данные, а потом часть пенсионеров поместили в автобусы и увезли в разные РУВД.



