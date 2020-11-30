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"Зачем убили Рому?" В Минске снова прошел Марш мудрости

Хороводы около КГБ, наезд на силовика и спецоперация по переписи отдельно взятых протестующих.

"Зачем убили Рому?" В Минске снова прошел Марш мудрости
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В Минске — традиционный по понедельникам марш пенсионеров. От Красного костела его участники планировали пройти по проспекту Независимости. «Салідарнасць» следит за происходящим.

15.50. Небольшая группа пенсионеров все же добралась до площади Якуба Коласа. 

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15.34. Сообщается, что возле Володарки троим участникам марша стало плохо. Приехала скорая. Несмотря на это группу находящихся там пенсионеров задержали и увезли в Московкое РУВД

15.20. TUT.BY публикует фото, на которых видна атмосфера сегодняшнего Марша пенсионеров. На одном из плакатов можно прочитать «Сынок, не бей меня».




15.05. Одна часть колонны Марша пенсионеров идет к Немиге от «Фрунзенской», вторая — была вытеснена с проспекта на Володарского.

Проходя, люди скандировали: «За что убили Рому?»

14.57. Еще одна часть участников Марша пенсионеров возле здания КГБ… водила хоровод. После их оттеснили люди в шлемах и с дубинками в руках, сообщает TUT.BY.


14.53. На пересечение проспекта и Володарского силовики зажали часть участников марша в кольцо. На видео видно, как держатся пенсионеры, а также задержания минимум двух человек.


14.50. Появилось видео, как милицейский бус сбил одного из бегущих с автоматом силовика. 



14.45. Колонны дошла до кинотеатра «Беларусь» у метро «Фрунзенская».

Вдоль колонны на проезжей части стоят силовики.


14.39. Части участников Марша удалось обойти силовиков на пересечении Володарского и Независимости. Колонна дошла до ГУМа, где люди в балаклавах развернули ее в обратную сторону.

14.24. Проспект Независимости закрыт для автомобилистов от Бобруйской до Сурганова. Сообщается также про перекрытую в сторону центра Кальварийскую от развязки с  Машерова.



14.15. «Марш пенсионеров» движется по Минску. Силовики решили остановить его прямо на подходах. Возле гостиницы «Минск» (на пересечении проспекта Независимости и улицы Володарского) они перекрыли движение по тротуару. В итоге колонна двинулась в обход.




13.45. У Макдоналдса на площади Независимости появилось объявление. С 14.00 до 15.00 в ресторане быстрого питания запланирован санитарный перерыв. Совпадение?
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