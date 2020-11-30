"Это гигантское изнасилование белорусского народа"

"Мы теперь выучили эти названия: Окрестина, Жодино, мы даже в России знаем эти названия, конечно, мы знаем их не так хорошо, как Освенцим и Бухенвальд, но все-таки они войдут в историю/ Люди боятся, что если они рыпнутся, их будут убивать, — это вполне нормально.





Вокруг Лукашенко не осталось никого, кроме садистов, которых он натаскал на избиение собственного народа. То есть есть узкий слой оккупантов. И, собственно, их чрезвычайная жестокость, которая сейчас происходит, она, видимо, от трусости, потому что они тоже понимают, что им этого никогда не простят — не простят этих сладострастных избиений, не простят садистских издевательств: «Пойте гимн!».





Это такое гигантское изнасилование белорусского народа, которое происходит. А насильники, они редко бывают смелыми. И никакой идеологии за этим нет. То есть они повторяют как заведенные: «Вы агенты Польши!» И прочий бред.



