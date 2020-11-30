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iSANS: Беларусы не простят Путину поддержку того, по чьей команде их убивают, насилуют и пытают

Поддерживая Лукашенко, Кремль превратит Беларусь в самую прозападную из постсоветских стран на своей границе, считает медиаэксперт @iSANS_Belarus Серж Харитонов.



iSANS: Беларусы не простят Путину поддержку того, по чьей команде их убивают, насилуют и пытают
Светлана Тихановская за три месяца провела рабочие встречи с десятью главами государств. За это же время Лукашенко встретился только с Путиным. 


Что ещё важнее — все эти люди не ушли в категорию «неопределившихся», а стали поддерживать идею евроинтеграции. 


Прозападные настроения будут только расти по мере того, как Кремль продолжит поддерживать самопровозглашенного «президента».

Путин совершенно не испытывает эмпатии к протестующим. От него не стоит ожидать поддержки демократических или прозападных сил ни при каких обстоятельствах. Но для него дальнейшая поддержка Лукашенко — это самый верный путь к разгромному поражению российской внешней политики в Беларуси, которое приведёт к изменениям тектонического характера в беларусском обществе.

Для того, чтобы гарантировать исполнение конституционных обязательств о нейтралитете Беларуси в международной политике, президент Тихановская после вступления в должность могла бы отказаться от союзных обязательств в рамках ОДКБ и пересмотреть все военно-политические договоры с Россией, которые подписывал первый президент страны. 

При этом Беларусь всё равно оставалась бы дружественной для России страной. 

Но Кремль признал сфальсифицированные выборы и высказал открытую поддержку самопровозглашённому «лидеру», у которого не только нет внутренней и внешней легитимности, но и есть однозначный образ убийцы и командира карательных отрядов.

Продолжая поддерживать самозванца, Россия делает намного больше для экспоненциального роста проевропейских настроений в Беларуси, чем мог бы сделать любой из прозападных беларусских политиков. 

Ещё несколько месяцев открытой поддержки самозванца Кремлём, и о любой интеграции с Россией можно будет забыть не на десятилетия, а на века. Беларусы не простят Путину поддержку того, по чьей команде уже более 100 дней спецслужбы убивают, насилуют, пытают их сограждан. 


Поле для манёвра у Кремля стремительно сокращается и сводится к дилемме с двумя базовыми сценариями. 


Если и дальше поддерживать Лукашенко, Кремль превратит Беларусь в самую прозападную из постсоветских стран на своей границе — с перспективой западных антироссийских санкций, вооружённого гражданского конфликта в 450 километрах от Москвы, и полного разрыва отношений между двумя странами на всех уровнях после победы демократических сил.  

Отказ же от поддержки Лукашенко в ближайшие недели и содействие его немедленной отставке позволит России сохранить дружеские отношения с Беларусью — пускай и ценой потери статуса военного союзника. 

При этом Беларусь останется дружественным государством и сохранит военный нейтралитет на стратегически важном для России направлении.
Источник: @iSANS_Belarus
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