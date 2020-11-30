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Карбалевич: Режим демонстрирует: мы вас будем бить, а, если нужно, и убивать

Порцией "сливов" от Лукашенко правящий режим пытается перебить ажиотаж вокруг телефонных разговоров "Наташи" и "Димы", объяснить которые Лукашенко обещал еще на прошлой неделе, заявил "Белорусскому партизану" политолог Валерий Карбалевич.

Карбалевич: Режим демонстрирует: мы вас будем бить, а, если нужно, и убивать
20 ноября Александр Лукашенко пообещал после выходных прокомментировать сливы телефонных разговоров, на которых звучат голоса, очень похожие на голоса Дмитрия Баскова, Натальи Эйсмонт и Дмитрия Шакуты.

«Если ты намекаешь на последние сливы в Telegram-каналах, отдельные разговоры, переговоры, связанные с гибелью этого парня… Если это, то я тебе должен сказать и всем: не время, потерпите немножко, на следующей неделе все расскажем. Будет очень интересно», — заявил Лукашенко задавшему вопрос журналисту еще 20 ноября.

С тех пор прошло уже полторы недели, а Лукашенко публикацию телефонных разговоров, где звучат голоса, очень похожие на голоса людей из его "ближнего круга", так и не прокомментировал. Почему?

– Лукашенко ответил на эту ситуацию в пятницу 27 ноября. В минской больнице №6 он выдал церию серию конспирологической информации о якобы перехваченных переговорах европейских политиков: разговоре глав МИД Украины и Германии, разговоре Латушко с главой МИД Чехии, высказывании Тихановской.

Это и есть то самое, о чем Лукашенко говорил: дадим вам такую информацию, что вам будет интересно. Все ожидали, что он будет говорить о переговорах Наташи и Димы, а на самом деле он подразумевал другое. 

Идея такая: новой порцией сливов, в достоверности которых убеждает Лукашенко, перебить ажиотаж вокруг телефонных разговоров Наташи и Димы.

– При посещении больницы Лукашенко сопровождала Эйсмонт, в субботу Басков засветился на хоккейном матче с его участием. Можно ли это рассматривать, как ответ на запрос общества о расследовании убийства Романа Бондаренко?

– Ответ уже был дан и до этого. До сих пор нет информации о возбуждении уголовного дела по факту убийства, зато есть уголовное дело по обвинению в разглашении медицинской тайны и публикации этой информации на TUT.BY – это и есть ответ властей. 

В принципе это карт-бланш на убийство всех несогласных. 

Власть это особо и не скрывает.

Многое говорит и акцент со стороны власти на том, что Роман Бондаренко был якобы пьяным. 

Логика такая: пьяного убивать можно, 

если нетрезвый – то все нормально, нечего заморачиваться.


– Но почему бы власти в этой ситуации не назначить конкретного виновного в нанесении смертельных травм Роману Бондаренко и не снять с себя ответственность за его убийство?

– Власть не боится ответственности, наоборот она демонстрирует: мы вас будем бить, а если нужно – и убивать. В этом и заключается смысл послания: вы нас должны бояться, для нас никаких границ больше нет, мы можем делать с вами, что захотим.

Убийство Романа Бондаренко никто не собирается расследовать – и это понятный и ясный сигнал со стороны власти. Она не пытается выглядеть приличной и даже не пытается делать такой вид.

«Белорусский партизан»
"Белорусский партизан"
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