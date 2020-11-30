



34-летний минчанин погиб 10 августа возле станции метро "Пушкинская". В МВД тогда заявили, что он собирался бросить взрывное устройство, но оно разорвалось в руках мужчины. Однако видео с места событий опровергли официальную версию: Тарайковский был безоружен и в него стреляли с близкого расстояния. Уголовного дела до сих пор нет, а проверку приостановили.





В интервью YouTube-каналу "Страна для жизни" Макар сказал следующее: "Насчёт Тарайковского. Я этим делом очень серьёзно занимаюсь... Я уже многое сделал. И я надеюсь, что я докажу и покажу, кто это сделал. Может быть даже назову фамилию этого сотрудника".





Предполагается, что возле "Пушкинской" 10 августа "работали" как раз бойцы "Алмаза".