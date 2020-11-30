Бывший офицер "Алмаза" может назвать фамилию убийцы Тарайковского
Бывший офицер спецподразделения МВД Беларуси "Алмаз" Игорь Макар, находящийся в ЕС, не исключает, что ему удастся узнать фамилию убийцы Александра Тарайковского.
34-летний минчанин погиб 10 августа возле станции метро "Пушкинская". В МВД тогда заявили, что он собирался бросить взрывное устройство, но оно разорвалось в руках мужчины. Однако видео с места событий опровергли официальную версию: Тарайковский был безоружен и в него стреляли с близкого расстояния. Уголовного дела до сих пор нет, а проверку приостановили.
В интервью YouTube-каналу "Страна для жизни" Макар сказал следующее: "Насчёт Тарайковского. Я этим делом очень серьёзно занимаюсь... Я уже многое сделал. И я надеюсь, что я докажу и покажу, кто это сделал. Может быть даже назову фамилию этого сотрудника".
Предполагается, что возле "Пушкинской" 10 августа "работали" как раз бойцы "Алмаза".
11:46 30/11/2020
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение