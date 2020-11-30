Тихановский в СИЗО уже полгода, и его должны были либо отпустить, либо направить дело в суд. Но следственные органы гашли сособ держать человека без суда годами — теперь у политзаключенного новое обвинение, которое позволит удерживать его под стражей до 18 месяцев!





Виктор Мацкевич на прошлой неделе посетил Сергея в изоляторе, говорит, что он крайне возмущен новым обвинением. Увы, подробности по делу защитники не разглашают: с них взяли подписку о неразглашении, передает Адвокатна прошлой неделе посетил Сергея в изоляторе, говорит, что он крайне возмущен новым обвинением. Увы, подробности по делу защитники не разглашают: с них взяли подписку о неразглашении, передает tutby





Попытки привлечь к ответственности за разжигание вражды в отношении правоохранительных органов как социальной группы были и ранее, например по делу анархиста Дмитрия Полиенко, но в суде прокурор отказался от обвинения в этой части.

Белорусские правозащитники отмечали спорность доводов о том, что милиция является отдельной социальной группой, поскольку сотрудников не объединяют национальные, этнические и другие признаки, отличающие их от работников других сфер.



Так что, вероятнее всего, Тихановскому предъявили новое обвинение только для того, чтобы незаконно продолжать ужеоживать его за решеткой, поскольку идти в суд по предыдущим обвинениям у властей явно не с чем. Да и начинать судебный и к тому же бездоказательный процесс на фоне протестов власти явно бояться - это только усилит протестные настроения.



