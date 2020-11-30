+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Особо опасный преступник: Тихановскому выдвинули новое обвинение - его могут держать без суда до 18 месяцев!

Сергею Тихановскому продлили срок содержания под стражей на три месяца — до конца февраля 2021 года, сообщает ria.ru со ссылкой на его адвоката Наталью Мацкевич.

Особо опасный преступник: Тихановскому выдвинули новое обвинение - его могут держать без суда до 18 месяцев!
На днях Сергею Тихановскому предъявили новое обвинение — в разжигании социальной вражды, как раз накануне истечения срока содержания по предыдущим обвинениям.

Тихановский в СИЗО уже полгода, и его должны были либо отпустить, либо направить дело в суд. Но следственные органы гашли сособ держать человека без суда годами — теперь у политзаключенного новое обвинение, которое позволит удерживать его под стражей до 18 месяцев! 

Адвокат Виктор Мацкевич на прошлой неделе посетил Сергея в изоляторе, говорит, что он крайне возмущен новым обвинением. Увы, подробности по делу защитники не разглашают: с них взяли подписку о неразглашении, передает tutby

Попытки привлечь к ответственности за разжигание вражды в отношении правоохранительных органов как социальной группы были и ранее, например по делу анархиста Дмитрия Полиенко, но в суде прокурор отказался от обвинения в этой части. 

Белорусские правозащитники отмечали спорность доводов о том, что милиция является отдельной социальной группой, поскольку сотрудников не объединяют национальные, этнические и другие признаки, отличающие их от работников других сфер.

Так что, вероятнее всего, Тихановскому предъявили новое обвинение только для того, чтобы незаконно продолжать ужеоживать его за решеткой, поскольку идти в суд по предыдущим обвинениям у властей явно не с чем. Да и начинать судебный и к тому же бездоказательный процесс на фоне протестов власти явно бояться - это только усилит протестные настроения.

Следует отметить, что согласно статье 127 Уголовно-процессуального кодекса РБ продление срока содержания под стражей свыше шести месяцев допускается лишь в отношении лиц, обвиняемых в совершении тяжких или особо тяжких преступлений.

Блогер и оппозиционный политик находится за решеткой уже полгода. Он был задержан 29 мая в Гродно на предвыборном пикете, на котором собирались подписи за выдвижение кандидатом в президенты Светланы Тихановской. На видео — провокация, в результате которой Тихановского схватили омоновцы.

Сергей Тихановский находится в СИЗО в Жодино. Его обвиняют в "организации действий, грубо нарушающих общественный порядок" (ч. 1 ст. 342 УК), в "воспрепятствовании работы Центризбиркома" (ст. 191 УК) и "разжигании расовой, национальной, религиозной или иной социальной вражды" (ч. 3 ст. 130 УК). 

Белорусские правозащитники признали Тихановского политзаключенным.
"Белорусский партизан"
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Владимир Подгол
К обрезанию священников на Рождество - готовы?
Михаил Пастухов
Референдум-96 и его последствия
Анатолий Лебедько
Мы запускаем спонсорство!
Александр Томкович
Протесты не сдулись. “Стокгольмский синдром в...
Павел Знавец
Война с исчадием ада.
Александр Волчанин
Чернобыльцы готовы к диалогу. Не готовы чиновники...
Людмила Мирзаянова
ПУСТЬ НАУКА ВЗДРОГНЕТ!


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]