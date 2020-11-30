Самоизоляция без карантина

Уходящая власть ускоренно «капсулируется», занявшись самоизоляцией от внешнего мира – в первую очередь развитого и цивилизованного. Причем речь идет именно об изоляции режима, а не Беларуси и ее народа





Так, согласно заявлению главы МИД Владимира Макея, Беларусь готова прекратить любое взаимодействие с Советом Европы, если он будет принимать какие-то программы по сотрудничеству со страной без согласования с Минском.





Беларусь также приостанавливает диалог с Европейским союзом по вопросам прав человека, а также понижает уровень участия в программе ЕС «Восточное партнерство». Об этом Владимир Макей заявил в эфире телеканале «Беларусь 1».





«Мы не видим смысла дальше продолжать с Европейским союзом диалог по правам человека, и мы его приостанавливаем до тех пор, пока Европейский союз не примет решения об изменении политики Европейского банка реконструкции и развития и Европейского инвестиционного банка, которые на данном этапе приняли решение заморозить программы сотрудничества с Беларусью. Мы не видим особого смысла работать полноценно в рамках инициативы “Восточное партнерство”», – заявил Макей. И так далее.





В принципе, я тоже считаю такой «диалог» о правах человека бессмысленным. Государство или соблюдает эти права – и с ним сотрудничают, или не соблюдает – и его наказывают. А выделять деньги просто на диалог о том, что демонстративно не соблюдается – это какое-то безумие. Именно так, по сути, цивилизованный мир Макею и ответил.





17 ноября 2020 года было сделано совместное заявление представительства ЕС от имени государств-членов, представленных в Минске, посольства Великобритании, посольства Швейцарии и посольства США в связи с ухудшением ситуации с правами человека в Беларуси.





В нем осуждается расширение применения насилия и нарушения прав человека и гражданских прав в Беларуси после сфальсифицированных президентских выборов 9 августа 2020 года.





«Мы настоятельно призываем власти соблюдать и уважать права человека и фундаментальные свободы белорусского народа. Мы продолжим громко и открыто реагировать на продолжающееся ухудшение ситуации с правами человека. Не может быть нормализации отношений с режимом, который жестоко подавляет свой собственный народ», – говорится в нем.





Так что тот факт, что режим Лукашенко-Макея самоизолируется и сам исключает себя – именно себя, а не Беларусь и ее народ – из списка цивилизованных государств, может, даже и хорошо.





«Свято место пусто не бывает», заменить их в международных структурах – уже есть кому, это уже не 2010 год. Если еще несколько лет назад никто не видел альтернативы Лукашенко и, несмотря на его «неоднозначность», с ним готовы были иметь дело и таки имели, то теперь большинство партнеров – разве что кроме Путина – видят реальный путь к развитию нормальных отношений с Беларусью в уходе Лукашенко.

Потому что при нем это невозможно даже для России.





Но там это пока не все поняли. Режим не хочет замечать, но ситуация поменялась: раньше некому, кроме упомянутого Макея, было представлять народ Беларуси за рубежом и в международных организациях. А теперь уже есть.





Так что пусть рвет связи с внешним миром – его место уже есть кому занять и в «Восточном партнерстве», и в ЕБРР и в других структурах.









КС уже де-факто признан цивилизованным миром как орган, который может представлять интересы народа Беларуси. А вот Лукашенко – наоборот, он таковым как раз не признан и по результатам выборов и по причине террора, развязанного им против народа.





При этом сам режим рвет последние сохранившиеся связи с внешним миром. Даже Байден готов встречаться со Светланой Тихановской, но вот с нелегитимным, с его точки зрения, узурпатором не готов. А Макей старается максимально усугубить эту внешнеполитическую катастрофу.





Даже от России режим Лукашенко самоизолируется и пытается дистанцироваться – хотя под всю ту же «интеграционную» риторику и традиционные требования денег и преференций. А денег наш угасающий режим сегодня требует от всех, не останавливаясь даже перед прямым, хотя и глупым уже, шантажом.





Самоизолируется режим и от собственного народа. Это тема отдельная и объемная. Отмечу лишь, что очень многие уже отмечают, что режим и народ Беларуси на данном этапе являются антагонистами. Власти и тут прикладывают максимум усилий для самоизоляции.





Конечно, было бы разумнее приложить максимум усилий для сохранения своего присутствия и голоса в европейских и мировых структурах, ну а также приемлемый уровень отношений с ЕС, США и прочими мировыми «грандами». Несколько «поступившись принципами».





Но, во-первых, разумных решений наверху уже давно не принимают. Во-вторых, и это главное, необходимо проявлять хотя бы минимальную договороспособность и идти на уступки. Но это не про белорусский режим.





Это что же – выпустить политзаключенных и прекратить репрессии, признать необходимость новых, честных выборов под международным контролем? Да вы что, лучше уже тогда «Северная Корея», чем такое.





В итоге власти пытаются действовать самым привычным для себя методом шантажа и угроз. Только вряд ли это уже сработает в нынешней ситуации.





И Северную Корею у нас построить не получится – совсем не тот народ, как оказалось.