Как произошел раскол в белорусском обществе

Очередные результаты самого авторитетного социологического исследования в мире – World Values Survey, WVS – можно назвать сенсационными для Беларуси. Со времени прошлого исследования (длилось с 2011 по 2014 годы) в нашей стране прошла одна из самых заметных этических трансформаций в постсоветском регионе, пишет ej.by Новые данные по Беларуси собирались в 2018 году, то есть значительные изменения произошли за несколько лет до нынешних политических событий.





Детальные материалы по ответам на вопросы пока не вышли, но об общей тенденции мы можем судить по движению нашей страны на так называемой «карте ценностей», основанной на обобщении данных WVS.





На этой карте, а точнее графике, по вертикальной оси отложены ценности коллективизма/индивидуализма. Чем ниже, тем больше в обществе ценят коллективные, традиционные ценности, религию, почитают авторитетов и социальную иерархию. Как видим, наша страна (обведена синим) находится довольно высоко, а значит эти ценности ей чужды, а гораздо ближе индивидуализм. Высокую позицию занимают практически все страны, пережившие «рай» советского коллективизма.

На краю обитаемого мира

По вертикали в нашей стране изменений с прошлой волны исследования не произошло. А вот в горизонтальной плоскости наблюдается сильное смещение. Здесь отложены ценности сохранения/развития. Чем ближе к левому краю, тем сильнее общество ценит безопасность, сохранение, стабильность, делегирует ответственность за себя государству. А также враждебно относится ко всему новому и чужому, будь то сексуальная ориентация или политический режим.









Как видим, еще лет 5-10 лет назад Беларусь находилась на самом левом краю карты. То есть все вышеперечисленное касалось нас более, чем кого бы то ни было другого. С нами крайнюю «защитную» позицию занимали такие страны как Украина, Болгария, Молдова и Тунис.





Новые данные показали смещение большинства стран постсоветского блока от левого края в середину карты. То есть от ценностей безопасности к ценностям развития, прогресса, самостоятельности. Однако именно Беларусь сместилась наиболее значительно. Теперь мы занимаем одну из самых передовых позиций в кластере «Православная Европа» (розовый цвет). Получается, что белорусы перестали бояться враждебного мира и выползли из защитной раковины.





Российский политолог Екатерина Шульман по этому поводу отметила, что если бы в Беларуси не запрещали отслеживать общественное мнение, то послевыборные события можно было бы предвидеть. И не пришлось бы удивляться: «Что это со всеми ними случилось? Это, наверно, кто-то из Польши прибежал и всех тут науськал!». Тем, кому недоступны научные объяснения, приходится прибегать к конспирологическим теориям.

Кто тянет назад уходящий поезд?

Властная вертикаль не знала и не знает до сих пор, что белорусы стали другими. Она продолжает продавать обществу уходящие ценности: «защитим, сохраним, а вы сидите смирно и слушайтесь». Но эта риторика теперь бьет мимо, несмотря на работу всей машины пропаганды.

Конечно, в обществе есть определенные группы, которые двигаются вперед медленнее остальных. Их сознание все еще остро откликается на рассказы о страшном мире за пределами нашего «островка стабильности». А призывы этот островок защитить и сохранить резонируют с их ценностными установками. Эта часть общества крепко окопалась на «безопасном» краю карты и препятствует движению вперед всем остальным.





Так происходит раскол в белорусском обществе: не на почве национальной или религиозной, а на почве разных ценностей. Одни ценят развитие и прогресс, другие – безопасное стабильное болото. Исследование WVS показывает, что именно первые задают общественные тренды. Но вторые, став меньшинством, продолжают удерживать в своих руках административный ресурс, с помощью которого они отстаивают уходящие ценности.





фото: ТАСС, Минск, ноябрь 2020





Чувство опасности и угрозы, на котором основано их восприятие мира – очень мощный стимул. Он заставляет их бить дубинками и ненавидеть тех, кто идет навстречу переменам. Опасным переменам! Они цепляются за власть, пытаясь удержать страну в крайнем левом углу, иначе она покатится в неприемлемую для них сторону. Некоторые из них, видимо, искренне считают, что борются за защиту добра.



