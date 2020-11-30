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В Гродненской области возбудили еще одно уголовное дело за терроризм

В октябре и ноябре резко возросло количество уголовных дел за хулиганство. Почти половина из них связаны с протестом, рассказал grodnonews.by заместитель прокурора области Анатолий Иванюк.

По его словам, протест затухает, но радикализируется.

Два уголовных дела за терроризм (ст. 289 УК) возбудили в Гродненской области. Одно — за подрыв автомобиля милиционера в Гродно. Второе — в отношении призывавшего в одном из Telegram-каналов жечь коктейлями Молотова здание районной прокуратуры в Ошмянах.

Районный прокурор расценил противоправные действия гражданина как подстрекательство к особо злостному хулиганству, но при обыске в ходе расследования у мужчины нашли боеприпасы.
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