В Гродненской области возбудили еще одно уголовное дело за терроризм

По его словам, протест затухает, но радикализируется.





Два уголовных дела за терроризм (ст. 289 УК) возбудили в Гродненской области. Одно — за подрыв автомобиля милиционера в Гродно. Второе — в отношении призывавшего в одном из Telegram-каналов жечь коктейлями Молотова здание районной прокуратуры в Ошмянах.





Районный прокурор расценил противоправные действия гражданина как подстрекательство к особо злостному хулиганству, но при обыске в ходе расследования у мужчины нашли боеприпасы.