Тихановская оценила вероятность военного вторжения России в Беларусь
Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская в интервью "Радіо Свобода",вышедшем 28 ноября, рассказала, что Россия вряд ли будет прибегать к военному вторжению в охваченную протестами Беларусь.
"Я очень сомневаюсь в каком-то вторжении. Потому что нет необходимости. У нас никоим образом речь не идет о геополитике. Наша борьба направлена против одного человека – против режима и диктатуры. Поэтому никакой необходимости в этом нет. У нас – абсолютно мирная революция. Против кого какие войска вводить?" – заявила она.
Лидер белорусской оппозиции отметила, что не видит активной поддержки режима Александра Лукашенко со стороны Кремля.
Тихановская также добавила, что хотела бы встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным. Она также заявила, что оппоненты Лукашенко стремятся быть в контакте со всеми странами, в том числе с Россией.
08:59 30/11/2020
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