Сербия передумала высылать посла Черногории

Об этом сообщает DW, передает Укринформ.





"Любое дальнейшее обострение положения сербов в Черногории не в наших или их интересах", - сообщила сербский премьер-министр Ана Брнабич





Она выразила надежду на то, что отмена решения о высылке дипломата "будет истолкована как акт доброй воли", а оба государства продолжат улучшать отношения.





Сербия днем ранее объявила посла Черногории персоной нон грата по принципу взаимности после того, как черногорские власти распорядились выслать сербского посла Владимира Божовича. МИД Черногории заявил, что сербский дипломат на протяжении долгого времени вмешивался во внутренние дела страны. Причиной стали высказывания Божовича, который называл решение подгорицкой скупщины (парламента) об объединении с Сербией в 1918 году "освобождением" и "свободной волей" черногорского народа.



