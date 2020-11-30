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Колесникова: «Пока мы в заложниках в тюрьме, диалог не имеет смысла»

Политик передала из СИЗО тайное послание и назвала условия диалога с Лукашенко. Издание отмечает, что Колесниковой удалось передать свои ответы Der Spiegel из тюрьмы лишь спустя несколько попыток в течение недель. Их передала сокамерница оппозиционерки через своего адвоката.

Колесникова: «Пока мы в заложниках в тюрьме, диалог не имеет смысла»
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
Один из лидеров белорусской оппозиции Мария Колесникова заявила, что диалог с Александром Лукашенко возможен только в честных и равных условиях: на свободе, добровольно и с четко определенными целями. Об этом она сказала интервью журналу Der Spiegel, пишет РБК 29 ноября.

«Пока мы в заложниках в тюрьме, диалог не имеет смысла. Белорусское руководство должно в первую очередь удовлетворить основные требования нашего народа: отпустить политзаключенных и начать расследование преступлений, совершенных против народа», — сказала Колесникова.

Минск, 16 августа, 2020, фото: wikinews.org


По словам Колесниковой, ее лишили права на защиту, и она не могла не только лично поговорить с адвокатом, но и написать ему. Кроме того, она заявила, ее закрыли на «фальшивый карантин», который длился не десять дней, а три недели, пишет telegraf.by

Колесникову также спросили, приглашали ли ее на встречу с Лукашенко. 10 октября президент посетил арестованных белорусских оппозиционеров в СИЗО.

«Вечером 9 октября у меня был разговор с двумя неизвестными мужчинами <…>. Они были вежливы, но не хотели называть своих настоящих имен. Они задавали мне много вопросов о моей семье, друзьях и коллегах, а также обо мне. Формат этого так называемого приглашения меня не устроил. Я считаю такие анонимные посещения оскорбительными», — рассказала она.

Колесникова говорит, что после этого она попросила у тюремного руководства предоставить информацию о посещении. Ей ответили, что видеозаписи посещения нет и персонал об этом ничего не знает.

Ранее Телеграф сообщил, что член президиума Координационного совета и штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова, которая уже более двух месяцев находится в СИЗО в Жодино, ответила на вопросы «Настоящего времени».
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