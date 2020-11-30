+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Задержаны более 400 человек на акциях протеста 29 ноября. Список здесь

Правозащитный центр "Весна" собирает информацию о задержанных в этот день на акции в Минске на Марше, а также в других городах Беларуси на региональных акциях.

Марш соседей, 29 ноября. Фото: Белсат
 

Если вас или ваших близких задержали, сообщайте нам через телеграмм-бот @viasna_bot или на горячую линию:

+375 44 734 45 51
+375 29 835 94 49
+375 17 377 55 40.
Тэлеграм @ViasnaSOS, @SOSViasna


 
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Владимир Подгол
К обрезанию священников на Рождество - готовы?
Михаил Пастухов
Референдум-96 и его последствия
Анатолий Лебедько
Мы запускаем спонсорство!
Александр Томкович
Протесты не сдулись. “Стокгольмский синдром в...
Павел Знавец
Война с исчадием ада.
Александр Волчанин
Чернобыльцы готовы к диалогу. Не готовы чиновники...
Людмила Мирзаянова
ПУСТЬ НАУКА ВЗДРОГНЕТ!


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]