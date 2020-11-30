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Объединенная гражданская партия выбрала лидера

Кандидатов на председательское кресло было двое.

Председателем Объединенной гражданской партии снова избран Николай Козлов. Его кандидатуру поддержало большинство делегатов прошедшего 29 ноября в Минске съезда партии. Отметим, также на должность председателя ОГП предлагалось выдвинуть бывшего председателя партии Анатолия Лебедько. Он взял самоотвод.

Николай Козлов, Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY
"Белорусский партизан"
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