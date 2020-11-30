Объединенная гражданская партия выбрала лидера

Председателем Объединенной гражданской партии снова избран Николай Козлов. Его кандидатуру поддержало большинство делегатов прошедшего 29 ноября в Минске съезда партии. Отметим, также на должность председателя ОГП предлагалось выдвинуть бывшего председателя партии Анатолия Лебедько. Он взял самоотвод.





Николай Козлов, Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY







