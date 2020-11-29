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ГУВД: Около 250 человек задержано на акциях протеста в воскресенье в Минске

Около 250 человек задержано на акциях протеста в Минске, говорится в сообщении на сайте ГУВД Мингорисполкома в воскресенье.

Cегодня хватали абы кого. Пенсионер с сигареткой и пакетиком явно вышел из магазина. Фото Kyky.org

"За нарушение законодательства о массовых мероприятиях на территории Минска задержано около 250 граждан, в отношении которых проводится проверка в рамках действующего законодательства", - проинформировали в ГУВД.

По данным минской милиции, в воскресенье с 12.00 до 14.00  "в различных районах столицы попытались собраться небольшие группы граждан, которые обозначали себя незарегистрированной символикой и плакатами, содержащими различные призывы". "В некоторых местах собравшиеся люди выходили на проезжую часть (ул. Руссиянова, ул. Матусевича и другие места), блокируя при этом движение участников дорожного движения и общественного транспорта. В целях безопасности граждан и участников дорожного движения сотрудники милиции вытеснили собравшихся граждан с проезжей части", - рассказали в ГУВД.

А вот еще казус, описанный в одном из провластных Телеграм-каналов. 
"Белорусский партизан"
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