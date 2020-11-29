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Политолог: Освобождение Бабарико станет безусловным, окончательным поражением диктатора

Павел Усов — о том, как «кремлевское освобождение» Виктора Бабарико могло бы сыграть как против банкира, так и против Лукашенко.


— Полагаю, что если бы Москва настаивала на том, чтобы были выпущены Бабарико с сыном, то Лукашенко сделал бы это очень громко и откровенно, — считает политолог. — Он бы заявил, что по просьбе его друга Путина был освобожден «преступник» Бабарико. Тем самым был бы подчеркнут факт того, что Москва открыто поддерживала и продвигала «новую» оппозицию, которая является проектом Кремля.

Доверие к Бабарико (к новой оппозиции) могло бы быть подорвано. Конечно, политическая парадигма: «кто угодно, только не он», все еще работает. Тем не менее, опасения по поводу прямого вмешательства Кремля, возможного плана по оккупации Беларуси, усилились бы.

Освобождение посеяло бы сомнения в искренности самого Виктора Бабарико, который заявлял, что он самостоятельная фигура и за ним нет московской тени.

Это могло обострить борьбу между новой оппозицией и национальной оппозицией, которая вряд ли бы хотела видеть руководителем страной кремлевскую марионетку. Особенно в условиях, когда многие фигуры национального движения будут оставаться в тюрьме.

Запад бы засомневался в целесообразности масштабных санкций в отношении режима, так как заиграл бы старый миф о спасении Беларуси от России. Белорусский МИД начал бы усиливать эту тему.

Появление такой фигуры за границей (Кипр) могло бы внести замешательство в политический лагерь оппонентов (своеобразная борьба за влияние между Бабарико и Тихановской).


В свою очередь, освобождение по указке Кремля несомненно стало бы большой дырой в системе легитимности Лукашенко, которую Кремль создавал эти три месяца.

Это также негативно бы повлияло на всю политическую систему и силовиков, так как стало бы открытым сигналом, что Москва хочет ухода Лукашенко и биться за него не имеет смысла.

Вероятно, эффективность всего аппарата давления и контроля была бы подорвана. Это привело бы к разбалансировке всей системы и скорому ее краху.

Освобождение также могло стать новым триггером для усиления протестов, которые власть с таким трудом подавляет.

Активность Бабарико (о котором почти забыли) за границей, освобожденного без прошения, несломленного психически и морально, могла бы еще больше ослабить систему и было бы серьезным ударом по Лукашенко.

Освобождение — безусловное, окончательное поражение диктатора.

Чем же тогда могут быть эти информационные выпады?

Это может быть как дезинформация (игра) с целью дискредитировать тех, кто является ретранслятором этой информации, подорвать их политический авторитет.

Продолжение психологического давления на Лукашенко (сюда встраиваются сливы по Шакуте, Баскову, Эйсмонт), для продавливания интеграционно-конституционных проектов.

Так или иначе мы становимся объектами чей-то игры, на которую не имеем возможности влиять.
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