На одиночный «пикет» снеговика выехало два буса ОМОНа

Сегодня в Минске и во многих городах Беларуси проходит Марш соседей. Гомельчане, как и на прошлых выходных, на массовую акцию не собрались, но задержанные есть.









В Гомеле на Советской полно сотрудников ОМОНа и милиции, передает Радио «Свобода». По центру города прогуливаются люди семьями или небольшими группами, ни у кого не замечена символика. Тем не менее, как минимум троих человек уже задержали.



На каскаде озер в районе улицы П. Бровки прошел одиночный «пикет» снеговика с БЧБ-флагом. Как сообщает Флагшток, на место на выехали два буса ОМОНа. Задержали местную жительницу. По сообщениям местных жителей, женщина просто проходила мимо.







На Советской молодые парни встали в цепь солидарности. А еще кто-то развесил на нескольких столбах в районе «Рембыттехники» большие БЧБ-флаги — коммунальники оперативно выехали разбираться и снимать символику.





