







"Задержан член основного состава Координационного совета Дмитрий Крук", - сообщил Родненков и уточнил, что, по предварительной информации, экономиста задержали на акции протеста в Минске.





Сегодня в Беларуси проходит очередная акция протеста. Она имеет районный формат, участники собираются в колонны в своих дворах и районах. Правозащитники уже знают фамилии 60 задержанных.





В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Самые массовые акции проходят по воскресеньям.