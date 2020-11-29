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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

На акции протеста в Минске задержали члена Коордсовета, экономиста Дмитрия Крука

Задержан член основного состава Координационного совета Дмитрий Крук, сообщил пресс-секретарь КС Антон Родненков журналистам в воскресенье.



"Задержан член основного состава Координационного совета Дмитрий Крук", - сообщил Родненков и уточнил, что, по предварительной информации, экономиста задержали на акции протеста в Минске.

Сегодня в Беларуси проходит очередная акция протеста. Она имеет районный формат, участники собираются в колонны в своих дворах и районах. Правозащитники уже знают фамилии 60 задержанных. 

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Самые массовые акции проходят по воскресеньям.
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