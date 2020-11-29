



Что будет дальше с политическим кризисом в Беларуси, не берётся однозначно сказать ни один эксперт. Но астрологи, тарологи и прочие знатоки потусторонних материй конкретные прогнозы давать не боятся. Еврорадио изучило, какое разрешение ситуации видят гадалки и пророки и когда же в стране сменится власть.





Нехорошие карты и предзнаменования

Американский пророк Джефф Янсен на одном из мероприятий с российскими последователями высказался о том, что будет до конца этого года в Беларуси:





— В 2020 году будет переход власти. Он [Бог. — Еврорадио] говорит: я помазал своего царя на своей святой горе, горе славы, и я буду двигать Беларусь к великой силе. И не бойтесь, — пророчествует Янсен.





Он убеждён, что этот год сулит стране перемены. Боле того: "…и будет свобода в 2020-м".





Астролог Татьяна Калинина сделала сразу несколько прогнозов по Беларуси, все — очень подробные.





— С апреля 2021-го Юпитер в первом доме, это хорошее предзнаменование для белорусов… Бог со страной, какое-то улучшение и справедливость, которая приходит в дом.





При этом "глубочайший кризис" начался в стране с 9 ноября и продлится по 21 февраля — астролог называет это "периодом Кету".





— Карта [астрологическая. — Еврорадио] совсем нехороша для президентства. 10-й дом власти очень слаб, поражён Марсом и Сатурном, Солнце в 12-м доме изгнания.





Подводя итог, Калинина видит смену власти в Беларуси в начале 2021 года. Одной из ошибок Лукашенко, которая приведёт к расставанию с властью, и Татьяна, и многие другие астрологи называют выбор даты инаугурации.





— 23 сентября Солнце находилось в 1-м разрушительном градусе Весов. Какой же идиот посоветовал Лукашенко назначить инаугурацию на такую дату! Необязательно быть выдающимся астрологом, чтобы понимать, что нельзя проводить подобные мероприятия в день, когда планета царствования — Солнце — находится в разрушительном градусе, — говорит об инаугурации Лукашенко украинский астролог Влад Росс.





Росс добавляет, что не видит Лукашенко у власти в следующем году: "До конца 2020-го он уйдёт".





Скорее всего, он уйдёт

По перспективам ухода Лукашенко у финалиста 18-го сезона "Битвы экстрасенсов" Александра Кинжинова расплывчатый прогноз.





— Как я и говорил ранее в своих предсказаниях, несмотря на то, что Лукашенко выиграл выборы, до конца президентского срока в этот раз он должность занимать не будет. Возможны несколько вариантов: добровольный уход с поста, снятие с себя полномочий из-за давления народных масс, состояние здоровья. О самых печальных причинах досрочного снятия полномочий президента с Александра Лукашенко я говорить не хочу, слишком деликатная тема. Но ничего не исключаю.⠀





Лукашенко: при новой Конституции президентом уже не буду

Таролог-целитель Светлана из Минска сделала специальный расклад на картах таро с вопросом "Когда уйдёт узурпатор". Перед общением с картами она предупреждает:





— 21 декабря произойдёт 20-летнее соединение Юпитера с Сатурном. Этого момента мы ждали очень долго. И 21 декабря начнётся шестой век эры Водолея, — говорит Светлана, поясняя, что это будет время перемен.





Судя по выпавшим в раскладе картам, Лукашенко "думает только о деньгах и своём величии". Но перспективы у него не самые радужные.





— Сердце уже не выдерживает, — добавляет таролог-целитель. — Всё, что бы он ни делал, его здоровье подорвано. Все его действия направлены на саморазрушение… Сердце узурпатора не выдерживает.





Она уверяет, что всё, что сделал человек, будет направлено против него. И совсем скоро "мы будем без него".





Неясные перспективы

Экстрасенс Лилия Нор ещё год назад заявляла, что в течение трёх лет в Беларуси будет "если не революция, то сдвиг во власти, и очень серьёзный". Более конкретных сроков она не называла, но и это угадала.





Но есть и более давние предсказания, актуальные сегодня. Так, в 2013-м азербайджанская экстрасенс Галина Багирова говорила, что смена власти в Беларуси произойдёт именно из-за "политических волнений". Но ещё за три года до того она делала другое предсказание. Ещё более интересное:

— На его место встанет совершенно другой человек. Он даже внешне другой. Внешне у него не такие острые черты, у него более округлые черты лица, более интеллигентный человек, — говорила Багирова. Никого не напоминает?





Достаточно неясные прогнозы у двух известных российских астрологов. Так, Павел Глоба ранее заявлял о том, что Лукашенко спокойно будет у власти 50 лет. А Светлана Драган в августе предрекала серьёзные перемены в конце декабря — начале января, но связывает события только с процессом интеграции с Россией. Никаких волнений эти персонажи в Беларуси не предвещали.