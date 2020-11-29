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Белорусам присылают повестки в РУВД за БЧБ-флаги в окнах квартир

Белорусы стали получить повестки в РУВД за БЧБ-флаги в окнах их квартир. Милиция считает это "пикетом" и хочет наказать хозяев квартир по статье 23.34.

Такую повестку получил минчанин / Еврорадио

Известно, что такие повестки получили жители нескольких районов Минска. По некоторым делам уже прошли суды. Так, например, 26 ноября судили минчанина, у которого БЧБ-флаг висел внутри балкона, за стеклом. Суд посчитал это одиночным пикетом без разрешения Минрайисполкома и наказал хозяина квартиры штрафом в 20 базовых величин, передает "Еврорадио".
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