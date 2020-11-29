Белорусам присылают повестки в РУВД за БЧБ-флаги в окнах квартир

Белорусы стали получить повестки в РУВД за БЧБ-флаги в окнах их квартир. Милиция считает это "пикетом" и хочет наказать хозяев квартир по статье 23.34.