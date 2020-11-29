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«Мы осуждаем это без всяких «если» и «но». А вы - молчите»: Администрация немецкого города-побратима написала открытое письмо властям Бреста

Они потребовали у председателя Брестского горисполкома Александра Рогачука, чтобы местные власти заступились за людей, а иначе грозятся прекратить сотрудничество.


Фолькер Янсен из немецкого города Вайнгартена, побратима Бреста, отправил в Брестский горисполком открытое письмо, в котором осудил насилие в Беларуси, сообщает "Комсомольская правда".

Обращаясь к Александру Рогачуку, председателю горисполкома Бреста, немецкие коллеги попросили отреагировать брестские власти на мирные протесты поствыборного периода.

- С невероятной жестокостью, включая непредумышленное убийство, ОМОН и другие силы правопорядка, поддерживаемые неизвестными гражданскими лицами, предпринимают действия против любых проявлений протеста, какими бы незначительными они ни были, - заявили в немецком обществе друзей Бреста.

По мнению представителей немецкого города-побратима в Беларуси в итоге протестующие незаслуженно отбывают тюремное заключение, получают «непомерные штрафы».

- Невзирая на все это вы, Александр Степанович (Рогачук - Ред.), и депутаты Брестского горсовета молчите. Ваша задача - выступить против беззакония и произвола и встать на защиту граждан внутри вашего города, - напомнили немецкие народные дипломаты.

Далее они заметили, что в течение последних 30 лет немецкая сторона сдержанно относится к политической системе Беларуси, несмотря на то, что, по их мнению, «она давно приобрела авторитарные черты». Тем не менее, они много времени и сил посвятили объединению людей, граждан Беларуси и Германии, способствуя взаимопониманию.


- Сегодня мы чувствуем себя обязанными занять четкую позицию. Мы выражаем солидарность с восхитительно мирными и невероятно мужественными людьми в нашем городе-побратиме Бресте и по всей Беларуси. В будущем мы будем отказываться от сотрудничества со всеми теми чиновниками, которые бросили своих граждан, - заявили европейские общественные деятели.


Также в письме немецкие чиновники просят брестских коллег защитить жителей Бреста от насилия, оскорблений и унижений со стороны силовиков: «Убедитесь, что мирных демонстрантов больше не арестовывают, не сажают за решетку и не наказывают! Помогите народу Беларуси свободно избирать своих политических представителей!».
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