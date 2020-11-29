



Ранее в интервью Степану Путило, основателю телеграм-канала, который нельзя называть, член президиума Координационного совета Павел Латушко отмечал, что, по его информации, освобождение экс-главы Белгазпромбанка и политика Бабарико обсуждали на встрече Лукашенко и глава МИД России Сергей Лавров.





— Прошла информация, что Виктор Дмитриевич уже находится на свободе. Она не подтвердилась по разным каналам, хотя кто его знает. Возможно, в ближайшее время она подтвердится, потому что сейчас Лукашенко якобы отстаивает позицию, по нашим инсайдам, о том, чтобы Виктор Дмитриевич уехал на Кипр вместе со своим сыном. И это будет условием освобождения. Но, я думаю, очень многое зависит от позиции Виктора Дмитриевича, — заявил Латушко.