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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Появилась информация, что Бабарико уже на свободе. Ситуацию прокомментировали его дочь

По словам дочери Виктора Бабарико Марии, никаких новостей по делу нет, пишет TUT.BY. Так девушка ответила на вопрос об освобождении отца.


Ранее в интервью Степану Путило, основателю телеграм-канала, который нельзя называть, член президиума Координационного совета Павел Латушко отмечал, что, по его информации, освобождение экс-главы Белгазпромбанка и политика Бабарико обсуждали на встрече Лукашенко и глава МИД России Сергей Лавров.

— Прошла информация, что Виктор Дмитриевич уже находится на свободе. Она не подтвердилась по разным каналам, хотя кто его знает. Возможно, в ближайшее время она подтвердится, потому что сейчас Лукашенко якобы отстаивает позицию, по нашим инсайдам, о том, чтобы Виктор Дмитриевич уехал на Кипр вместе со своим сыном. И это будет условием освобождения. Но, я думаю, очень многое зависит от позиции Виктора Дмитриевича, — заявил Латушко.
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