«Марш соседей». Что происходит 29 ноября в Беларуси (онлайн)

"Белсат" ведет стрим:



12.15. Видеофакт от Onliner: в разных частях города стоит спецтехника, недалеко от цирка установлен пропускной пункт.



12.10. Читатели «Белсата»: на Пушкинской начались задержания, возле «Макдональдса» стоят силовики и стреляют в людей из пластмассового детского пистолета палочками с присосками – целятся в лицо.

11.50. Жители Заславля вышли на марш.





11.25. Мобильного интернета в Минске больше нет. А по поводу закрытия центральных станций метро на первой и второй ветке телеграм-канал «Чай з малинавым варэннем» отмечает: «Кажется, про существование третьей ветки метро забыли даже в Минском метрополитене».

11.20. Минчане начали выходить на «Марш соседей».





11.10. В Минске начались проблемы с мобильным интернетом, закрыли центральные станции метро. На вход и выход закрыты станции «Площадь Якуба Коласа», «Площадь Победы», «Октябрьская», «Купаловская», «Немига». На вход и выход закрыт проход на «Площадь Ленина» со стороны площади Независимости.





Накануне традиционного протестного марша в воскресенье в Минск ввели спецтехнику, сообщает белорусское издание TUT.BY со ссылкой на очевидцев и публикует фотографии и видео. Наибольшее количество автозаков, водометов и силовиков, по данным издания, находится возле площади Независимости.





Так как протестующие в Минске стали меньше собираться в центре города и больше протестовать в своих микрорайонах, чтобы минимизировать задержания, силовики также рассредоточились по основным таким районам.



