План транзита власти по Лукашенко

1. Смена власти в Беларуси при нынешней Конституции может привести к беде, заявил Александр Лукашенко на встрече с коллективом 6-й городской клинической больницы в Минске 27 ноября. Это и есть лицемерие — эта самая Конституция все 26 лет воспевалась и тиражировалась опорой стабильности, синонимом процветания и проч. Как же может рухнуть страна при ином президенте при столь великолепной Конституции, а тем более при такой прочной власти, которая, как сказано, благодаря Богу опирается на непоколебимую вертикаль?





2. Правитель не хочет отдавать власть «незнакомому лицу», т.е. другому. Для него просто нет и не существует претендентов на прошедших выборах. Он один, единственный и незаменимый.





3. Он не хочет отдавать власть по нынешней Конституции, где «от президента зависит все». То есть, надо прежде прописать ему в Конституции или беззубые полномочия или гарантии безнаказанности, как в России. Это тоже лицемерно, так как правитель в 1996 г. протащил Конституцию именно с царскими, диктаторскими полномочиями, чтобы спасти страну от хаоса, анархии и войны. Но ведь даже в случае успеха, еще надо убрать закон, по которому президент может издавать указы и декреты в статусе законов.





4. Он боится, что вся власть, и особенно вертикаль, выстроенная им за 26 лет в режиме бесконтрольного властвования, моментально рухнет, когда попадет под процедуру выборов –всеобщих, прямых, открытых так же, как это произошло при распаде СССР, когда все члены руководящей КПСС попали под чистилище выборов на общих основаниях, в прожекторах гласности и свободы слова.





5. Прочитайте внимательно его признания и Вы увидите, что А. Лукашенко хочет руководить не только принятием новой Конституции, но и контролировать выборы по ней так, чтобы они обошлись….без фальсификации, опять же честно и справедливо. Спаситель белорусов ведь потребовал списки от партий, чтобы видеть всех членов поименно и прошерстить их ряды от неугодных и опасных лиц в будущем парламенте, от угрозы импичмента, например, с их стороны. А Вы так дружно и радостно завопили, что он уйдет после одобрения новой Конституции. Мол, давайте дождемся и одобрим эту новую хартию вольности белорусов.





Перед нами классический сценарий сохранения самодержавия «известного» лица, в лучшем случае ограничения его самовластия, но никак не отказа или передачи «неизвестному» выскочке из-под плинтуса, который наломает дров в железно сцементированном здании. А. Лукашенко в больнице изложил тезисы защитника многочисленной челяди своего трона, которая страшно боится быть избираемой и переизбираемой, которая безумно желает сохранить вседозволенность и бесконтрольность. Вот Вам сценарий трансфера власти по лекалам Лукашенко и, очевидно, Путина.