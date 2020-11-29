Главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов прокомментировал визит в Минск министра иностранных дел России Сергея Лаврова.





― Лавров ездил в Минск настаивать на том, чтобы те обязательства, которые взял на себя Александр Лукашенко в марте в Сочи и последующие в телефонных разговорах, Александр Лукашенко выполнил, – сказал Венедиктов в эфире Эха Москвы. — По, прежде всего, политической реформе. И обратите внимание, что сразу после отъезда Лаврова Лукашенко заявил, что в новой Конституции он не будет президентом.

Были некие договоренности, они, конечно, корректировались за эти полгода, по телефонам, встречам. Но с точки зрения политической реформы, они договорились о том, что политическая реформа в Беларуси займет полтора года. Вот полгода прошло. И я думаю, что Сергей Лавров приехал уговаривать Александра Григорьевича выполнять те обязательства, которые были.





Я еще обращу внимание, что перед приездом Лаврова все российские граждане, которые были арестованы, прежде всего, это журналисты, в частности МБХ медиа и посажены в минские изоляторы, все были выпущены. Перед приездом Лаврова. Это было условием. И тут могу только еще раз поставить грандиозный плюс российскому послу Дмитрию Мезенцеву, российскому посольству, я это знаю, которое не покладая рук и не смыкая глаз, не взирая ни на какие политические взгляды тех или иных журналистов, вытаскивало их из узилищ.





Если говорить в целом, то встречи Лаврова сначала с министром иностранных дел Владимиром Макеем, потом с Александром Лукашенко – они имели целью побудить Лукашенко ускорить конституционные и политические процессы.