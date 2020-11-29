



На эти вопросы обозревателя Свободы Юрия Дракохруста отвечает российский оппозиционный политик, бывший заместитель министра энергетики России Владимир Милов.





Милов:

— Светлана Тихановская в сложной ситуации, ей нужны какие-то прорывы, она пробует разные варианты решения





— У Путина во многом чем находятся ключи от белорусской ситуации. Главный фактор — это сами белорусы, но позиция Путина имеет огромное влияние

— Очень сложно рассчитывать получить какие-то конкретные результаты от разговора с Путиным





— Он очень умелый манипулятор, что проявилось бы в разговоре с таким не очень опытным человеком, как Светлана Тихановская





— Из Москвы Лукашенко поступают сигналы, что какое-то урегулирование нужно





— Путин скорее всего не будет разговаривать с Тихановской, хотя это и не исключено





— Но если это произойдет, то это будет овечка против даже не волка, а против динозавра





— Путин не хочет вкладываться в режим Лукашенко, в первую очередь финансово





— В Кремле очень недовольны Лукашенко, они в будущем не видят его главой Беларуси





— Безусловно, Лукашенко “кинет” Кремль









— Заявление Лукашенко об уходе после конституционной реформы должно вдохновить белорусов как показатель эволюции его риторики





— Еще одна победа демократии над диктатором — это еще один удар по Путину, даже если он сам поспособствует уходу Лукашенко





— Путин видит на ряде примеров, что удерживать контроль над территорией при помощи оккупационных сил очень сложно





— В Беларуси восстала вся страна, в Кремле от этого в шоке. Чтобы удержать Лукашенко, им придется вводить оккупационную силу, против которой будут все





— Путин не хочет посылать экспедиционный корпус





— Путин всегда выбирает вариант, который не требует больших затрат и ресурсов





— Конституционная реформа — это любимый прием всех диктаторов, если вы хотите сохранить власть, ничего особо не поменяв





— Полагаю, что кастинг преемников Лукашенко в Москве шел еще до выборов





— Я считаю, что Бабарико устроил бы Путина абсолютно на посту президента Беларуси

— Фамилия Мясниковича часто упоминалась в этих обсуждениях





— Лукашенко хочет иметь право вето на предложения преемника со стороны Москвы.