Валерий Цепкало не верит в то, что Виктора Бабарико могут освободить
Бывший кандидат в президенты Беларуси Валерий Цепкало не верит в то, что Виктора Бабарико могут освободить из СИЗО КГБ.
Белорусский оппозиционный политик Валерий Цепкало выступил в эфире «Эха Москвы» и прокомментировал приезд министра иностранных дел Сергея Лаврова.
По мнению Цепкало, Москва, возможно, потребовала от Лукашенко провести конституционную реформу в следующем году, а также новых выборов президента.
Однако Цепкало не считает, что Виктор Бабарико может быть освобожден в скором времени.
Тем не менее Россия будет оказывать давление на Лукашенко, потому что даже для нее он слишком токсичен.
10:17 29/11/2020
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