Валерий Цепкало не верит в то, что Виктора Бабарико могут освободить









Белорусский оппозиционный политик Валерий Цепкало выступил в эфире «Эха Москвы» и прокомментировал приезд министра иностранных дел Сергея Лаврова.





По мнению Цепкало, Москва, возможно, потребовала от Лукашенко провести конституционную реформу в следующем году, а также новых выборов президента.





Однако Цепкало не считает, что Виктор Бабарико может быть освобожден в скором времени.





Тем не менее Россия будет оказывать давление на Лукашенко, потому что даже для нее он слишком токсичен.