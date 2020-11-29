+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Валерий Цепкало не верит в то, что Виктора Бабарико могут освободить

Бывший кандидат в президенты Беларуси Валерий Цепкало не верит в то, что Виктора Бабарико могут освободить из СИЗО КГБ.



Белорусский оппозиционный политик Валерий Цепкало выступил в эфире «Эха Москвы» и прокомментировал приезд министра иностранных дел Сергея Лаврова.

По мнению Цепкало, Москва, возможно, потребовала от Лукашенко провести конституционную реформу в следующем году, а также новых выборов президента.

Однако Цепкало не считает, что Виктор Бабарико может быть освобожден в скором времени.

Тем не менее Россия будет оказывать давление на Лукашенко, потому что даже для нее он слишком токсичен.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Владимир Подгол
К обрезанию священников на Рождество - готовы?
Михаил Пастухов
Референдум-96 и его последствия
Анатолий Лебедько
Мы запускаем спонсорство!
Александр Томкович
Протесты не сдулись. “Стокгольмский синдром в...
Павел Знавец
Война с исчадием ада.
Александр Волчанин
Чернобыльцы готовы к диалогу. Не готовы чиновники...
Людмила Мирзаянова
ПУСТЬ НАУКА ВЗДРОГНЕТ!


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]