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Черногория и Сербия обменялись высылками послов

Сербский дипломат на протяжении долгого времени вмешивался во внутренние дела Черногории, утверждают в МИД.

Черногория объявила посла Сербии Владимира Божовича персоной нон грата. Соответствующее заявление было опубликовано пресс-службой министерства иностранных дел страны в субботу, 28 ноября.

В МИД заявили, что сербский дипломат на протяжении долгого времени вмешивался во внутренние дела Черногории, несмотря на неоднократные предупреждения о недопустимости такого поведения.

Божович называл решение скупщины (парламента) об объединении с Сербией в 1918 году «освобождением» и «свободной волей» черногорского народа. Черногорский МИД указал, что в 2018 году парламент страны принял резолюцию об отмене решения подгорицкой скупщины, поэтому высказывания посла Сербии унижают действующий черногорский парламент.

Спустя несколько часов Сербия объявила персоной нон грата посла Черногории в Белграде Тарзана Милошевича, руководствуясь принципом взаимности. Сербское министерство иностранных дел предписало дипломату покинуть страну в течение 72 часов.

Как известно, до провозглашения независимости в 2006 году Черногория входила в состав конфедеративного государства Сербия и Черногория. И Сербия, и Черногория являются кандидатами на вступление в Евросоюз.

Ранее сообщалось, что Сербия и Косово договорились об экономическом сближении. Соответствующий документ подписали в Белом доме в присутствии президента США Дональда Трампа, который заявил об «историческом дне».
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