Тихановская: Люди в Беларуси привыкли к хамству Лукашенко
Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская в интервью украинской "Радіо Свобода", вышедшем 28 ноября, раскритиковала манеру общения Александра Лукашенко.
Ее попросили прокомментировать случай, когда Лукашенко, пролетая на вертолете над Минском 23 августа, заявил, что протестующие "как крысы, разбежались". В тот же день он прилетел ко Дворцу независимости и вышел из вертолета в бронежилете, с автоматом в руках. Вооружен был и 15-летний сын Лукашенко, который сопровождал его.
"Люди уже (знаете, обидно) привыкли к хамству Лукашенко", – отметила Тихановская.
Она сказала, что посыл Лукашенко был непонятен.
"То ли он вышел людей убивать, свой народ, то ли он вышел защищаться от чего-то? От невооруженных людей? Непонятный был посыл. Но я так думаю, что это также своеобразный метод запугивания, когда несовершеннолетнему ребенку также в руки дается оружие. Никто тогда и не понял. Многие по-разному оценивали", – добавила оппозиционерка.
Она считает такое поведение проявлением слабости Лукашенко.
"Сильному руководителю, если он считает себя лидером и считает, что его народ уверен в том, что он президент, глава государства, не надо ничего доказывать. Кроме смеха, у людей слова бывшего президента ничего не вызывают", – резюмировала Тихановская.
09:23 29/11/2020
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