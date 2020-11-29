Латушко припомнил недавнюю встречу Лукашенко с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, после которой риторика так называемого президента Беларуси изменилась: посещая 27 ноября 6-ю ГКБ Минска, он решительно заявил, что готов менять Конституцию, хотя еще на прошлой неделе казалось, что уже будто бы отказался от этой идеи. Латушко считает, на Лукашенко повлиял Лавров, проведя с ним «принципиальную» беседу.





«Одним из условий, которое осталось за скобками, как говорят наши источники, — это возможное освобождение Виктора Бабарико, — подчеркнул Латушко. — Мы знаем, что этот разговор идет уже давно. Он велся перед посещением СИЗО КГБ Лукашенко: тогда Москва также настаивала на подобных действиях. И вот сейчас этот разговор состоялся вновь.





Даже сегодня [28 ноября] прошла информация, что Виктор Дмитриевич уже находится на свободе. Она не подтвердилась по различным каналам, хотя кто его знает. Возможно, в ближайшее время она подтвердится, потому что сейчас Лукашенко якобы отстаивает позицию, по нашим инсайдам, о том, чтобы Виктор Дмитриевич уехал на Кипр вместе со своим сыном [Эдуардом]. И это будет условием особождения».





«Но, я думаю, очень многое зависит от позиции Виктора Дмитриевича, — продолжил свою мысль Павел Латушко. — Конечно же, мы желаем скорейшего освобождения и Виктору Бабарико, и [Павлу] Северинцу, и [Николаю] Статкевичу, и [Марии] Колесниковой, и [Максиму] Знаку, и всем 143-м — а может быть, даже и более: тяжело сосчитать в это ужасное время, сколько у нас политических заключенных, — чтобы они оказались на свободе, в Беларуси и активно участвовали в политической жизни [страны]».





Виктор Бабарико и его сын Эдуард были задержаны и помещены в СИЗО КГБ 18 июня. 24 ноября КГБ предъявил Бабарико-старшему обвинение по уголовным статьям о получении взяток организованной группой в крупном размере, а также о легализации средств, полученных преступным путем.





Виктор и Эдуард Бабарико — участники «круглого стола» с Лукашенко в СИЗО КГБ 10 октября. После этого «стола» из-под стражи выпустили нескольких политзаключенных, общавшихся с Лукашенко в тюрьме: это медиатор Лилия Власова, адвокат Илья Салей, политтехнолог Виталий Шкляров и другие. О том, что отец и сын Бабарико больше не за решеткой, официально не сообщалось.



