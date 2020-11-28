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Вот вам и тётя! Наталье Кочановой вручили медаль «за укрепление демократии»

Главу Совета Республики и помощницу Лукашенко по Минску Наталью Кочанову наградили медалью «За укрепление парламентского сотрудничества».

Такая информация появилась на официальном сайте Совета Республики.
Сообщается, что решение о награде принял Совет Межпарламентской ассамблеи государств — участников Содружества Независимых Государств.


Награду Наталья Кочанова получила «за особый вклад в развитие парламентаризма, укрепление демократии, обеспечение прав и свобод граждан в государствах — участниках Содружества Независимых Государств».

Медаль была учреждена в 2013 году и изготовлена из серебра с позолотой.

Вот только несколько общественных деяний Кочановой за последние 2 месяца. Все эти сборища проходили под девизом: На злобу дня!  

3. Кочанова - чиновникам: Гражданская война может быть неминуема
"Белорусский партизан"
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