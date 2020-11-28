Сообщается, что решение о награде принял Совет Межпарламентской ассамблеи государств — участников Содружества Независимых Государств.









Награду Наталья Кочанова получила «за особый вклад в развитие парламентаризма, укрепление демократии, обеспечение прав и свобод граждан в государствах — участниках Содружества Независимых Государств».





Медаль была учреждена в 2013 году и изготовлена из серебра с позолотой.





Вот только несколько общественных деяний Кочановой за последние 2 месяца. Все эти сборища проходили под девизом: На злобу дня!



