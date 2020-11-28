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Байден рассматривает кандидатуру отставного генерала Остина на пост шефа Пентагона - СМИ

Отставной генерал Ллойд Остин рассматривается объявившим себя победителем президентских выборов в США демократом Джо Байденом в качестве одного из кандидатов на пост министра обороны, сообщил портал Axios, ссылая на информированные источники, непосредственно знакомые с процессом принятия решений.

Бывший глава Центрального командования США Остин уволился из армии в 2016 году. В случае назначения он станет первым афроамериканцем на посту руководителя военного ведомства США, отмечает портал.

Среди других кандидатов фигурируют также экс-министр внутренней безопасности Джей Джонсон, сенатор Тэмми Дакуорт и бывшая чиновница Пентагона Мишель Флурной, сообщают источники.
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