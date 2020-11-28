Орешкин: С точки зрения Кремля есть два зла — это Майдан и Лукашенко

Российский политолог — о том, какая задача стояла перед Лавровым.

По мнению Дмитрия Орешкина, в Москве Лукашенко не любят, потому что он неоднократно Москву «кидал» с деньгами и по политическим обязательствам.





— Я думаю, что в Москве понимают, что Лукашенко — это, скорее всего, не долгосрочная перспектива, а, по-видимому, среднесрочная, — заявил эксперт в интервью Настоящему времени. — И что самое главное: не так уж важно, что думают в Москве, а важно, что в голове у самых наших высоких начальников нет альтернативы.





Уже сейчас, похоже, нет приличного варианта с тем, чтобы Лукашенко убедить хотя бы демонстративно сделать что-то, подбросить протестующим какую-то идею.





Орешкин полагает, что у Путина очень мало вариантов.





— Убрать Лукашенко он не может без какого-то военного переворота. На это он не готов идти. А на другие варианты Александр Григорьевич не идет. Я думаю, что у него то, что называется «вожжа под хвост» или «закусил губу».





Задача Лаврова была, наверное, все-таки как-то его немножко подвинуть. Но мне кажется, Лукашенко несгибаемый товарищ и он намерен гробить Беларусь вместе с собой до конца.





У меня такое ощущение, что Лукашенко не хочет и не собирается договариваться с протестующими. Россия ему деньги дала, он считает, что она никуда не денется, потому что Россия очень боится получить пример реальных демократических преобразований без контроля сверху — то, что называют «майданным ужасом»: «не дай бог, это случится». Поэтому мне кажется, что Лукашенко принял для себя решение строить Венесуэлу.





Дмитрий Орешкин, политолог





Политолог считает, что отношения государств неизбежно скажутся на отношениях между белорусами и россиянами на человеческом уровне.





— Кремль вынужден поддерживать Лукашенко, потому что, с его точки зрения, [есть] два зла — это Майдан и Лукашенко. И, конечно, Майдан для Кремля гораздо более страшное зло. Он пытается найти какой-то компромисс, заставить Лукашенко сделать шаг навстречу, но тот, по-видимому, не считает ситуацию столь критичной, чтобы на это идти.





Что касается отношения — да, мне кажется, что такими акциями Владимир Владимирович Путин убивает то, что он сам называет «русским миром». Украина, мягко говоря, разочаровалась в России. Сейчас — Беларусь. Про Молдову мы с вами совсем недавно слышали, про Грузию я вспоминать уже не буду.





Русский мир делается токсичным уже не только в глазах Запада, но и в глазах бывших стран СНГ. Он скоро сделается токсичным в глазах собственно русских. Например, в моих глазах. Но не потому, что он русский, а потому, что он путинский.





Но надо понимать, что у Путина очень узкий коридор возможностей. В его системе приоритетов он не может пойти на то, чтобы Майдан — Запад — диктовал условия самовластному Лукашенко, которого Путин считает легитимным правителем.

Раз он его считает легитимным правителем, то о чем еще нужно говорить?



