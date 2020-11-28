Он призвал страны ЕС ввести новые санкции против приближенных к Владимиру Путину олигархов и их активов, пишет sobesednik.ru





Навальный уверен, что россияне не станут возражать против таких санкций. «Пока яхты Усманова стоят в Монако, никто не воспримет всерьез санкции. А они должны бить именно по олигархам, тогда эти меры поддержат 99% граждан России. Заставьте Абрамовича, Ротенберга и Усманова забрать их яхты и перевести в Беларусь», — сказал оппозиционер. По словам Навального, действующее руководство страны является «группой преступников, временно захватившей власть».





Он также призвал Евросоюз не признавать выборы в Госдуму в 2021 году, если на них не допустят всех желающих кандидатов.















