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Глава МИД Украины опроверг озвученные Лукашенко «данные спецслужб»

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что никаких таких слов, которые привел Александр Лукашенко, в его разговорах с главой МИД Германии не звучало. Об этом Кулеба написал в Twitter.

Фото: Reuters

«Никаких таких слов в наших разговорах с Хайко Масом не звучало. Я принципиально против того, чтобы „душить Беларусь“, ее бизнес и производство. Я, наоборот, за то, чтобы дать Беларуси дышать свободно», — написал Кулеба.

Жодних таких слів у наших розмовах з Гайко Маасом не лунало. Я принципово проти «душити» Білорусь, її бізнес і виробництво. Я навпаки за те, щоб дати Білорусі дихати вільно. https://t.co/5gq64B0yKP

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) November 27, 2020

В пятницу посещая 6-ю клиническую больницу Александр Лукашенко в беседе с врачами озвучил «данные спецслужб» о подготовке переворота в Беларуси, пишет tut.by
— Ноябрь месяц — интересна позиция украинцев, я выбрал специально по Украине. Кулеба заявил главе МИД Германии, цитата: «Мы теряем наши возможности, не предпринимая решительных мер (в Беларуси). Евросоюзу следует ввести серьезнейшие санкции против Беларуси, чтобы парализовать деятельность государства и бизнеса, и производств». Им-то что надо? Мы же всегда, даже россияне на меня всегда обижались: «Ну почему ты украинцев поддерживаешь?»

Это не первые претензии Лукашенко в адрес Украины. Ранее он заявлял, что в Киеве создан центр, в котором работают «мощнейшие спецслужбы мира», чтобы «смять Беларусь».
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