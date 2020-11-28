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Лукашенко выступил против выборов в парламент по партийным спискам

Лукашенко выступил против поправок в Конституцию, предусматривающих выборы в парламент по партийным спискам, что означает реанимацию партийного строительства.


По его мнению, партийная состязательность грозит расколом в обществе, возникновением групп с различными интересами.

"Все это хорошо, когда ты это у других видишь - партийные списки и прочее. Но если вы этого хотите, и народ за это проголосует - так и будет. Никакую Конституцию я под себя не делаю. С новой Конституцией я уже с вами президентом работать не буду. Поэтому успокойтесь, спокойно это переносите. И я никогда не допущу того, чтобы, принимая новую Конституцию, кто-то сфальшивил или потом выборы по новой Конституции кто-то сфабриковал. Даже если буду знать, что это будет не то, что я хочу. Почему? Потому что белорусский народ должен пройти то, что он должен пройти. Лучше сейчас, без войны, хуже, если нам эту войну подкинут"…

Надо ли говорить, что к расколу в обществе, наоборот, привела нынешняя система, при которой власть не слышит ни партий, ни людей. Но Лукашенко старательно не желает признать очевидного.
"Белорусский партизан"
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