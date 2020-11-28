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В РФ назвали новые сроки ухода Лукашенко

По словам российского историка, политолога Валерия Соловья, который специализируется на кремевских инсайдах, Александр Лукашенко все-таки уйдет. Соловей заявил, что пост главы государства Лукашенко покинет до осени 2021 года.



«Лукашенко покинет свой пост в Беларуси до осени 2021 года. Но он хочет объявить досрочные выборы на своих условиях. Он поэтому и пытается сломить общественное сопротивление, чтобы объявить условия транзита, свои условия транзита», — сказал российский профессор.

По словам Соловья, «у Лукашенко не будет преемника», но «все-таки он будет определять список потенциальных кандидатов».
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