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В чем ошибка Лаврова насчет Беларуси. Мнение Карбалевича

Все рассуждения Сергея Лаврова в Минске об организации западной «цветной революции» в Беларуси - это, на мой взгляд, не просто осознанное желание создать нужную Москве картину, выдать желаемое за действительное. Не исключаю, что российская элита в это искренне верит.


Основная проблема Кремля в том, что он не может признать очевидный факт: в Беларуси появился новый субъект политики — белорусский народ. Осознание этой новой реальности противоречит менталитету российской элиты. Мол, как эта нация может стать субъектом политики, иметь право голоса? Этого не может быть по определению. Удел людей — быть объектом манипуляций. Как это эффективно делают российские телеканалы со своим народом.

И когда в Беларуси что-то пошло не так, Кремль приходит к простому выводу: граждане Беларуси стали объектом западных манипуляций, телеграм-каналы под управлением Польши сбили с правильного пути наивных белорусов.

Что делать? Послать в Минск российских пиарщиков, чтобы они вернули братьям любовь к своему поводырю.

Однако почему-то из этого ничего не вышло. Привычные схемы не работают, потому что Кремль отказывается признать непривычную для него реальность.
Валерий Карбалевич, t.me/vkarbalevich / пер. UDF.BY
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