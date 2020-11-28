В чем ошибка Лаврова насчет Беларуси. Мнение Карбалевича





Основная проблема Кремля в том, что он не может признать очевидный факт: в Беларуси появился новый субъект политики — белорусский народ. Осознание этой новой реальности противоречит менталитету российской элиты. Мол, как эта нация может стать субъектом политики, иметь право голоса? Этого не может быть по определению. Удел людей — быть объектом манипуляций. Как это эффективно делают российские телеканалы со своим народом.





И когда в Беларуси что-то пошло не так, Кремль приходит к простому выводу: граждане Беларуси стали объектом западных манипуляций, телеграм-каналы под управлением Польши сбили с правильного пути наивных белорусов.





Что делать? Послать в Минск российских пиарщиков, чтобы они вернули братьям любовь к своему поводырю.





Однако почему-то из этого ничего не вышло. Привычные схемы не работают, потому что Кремль отказывается признать непривычную для него реальность.