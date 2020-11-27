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Убийство спать не дает? Лукашенко снова вспомнил про Романа Бондаренко

И сновы пытается нас убедить, что Роман Бондаренко был пьян. Но, как сказал бы Станиславский, не верим!


В вечернем репортаже на «Беларусь 1» из 6 ГКБ, где Лукашенко был сегодня, он сказал, что «сейчас идет следствие, дело на контроле президента, хотя роль врача, которого накачали и подставили лживые медиа — показательна».

"На утро Сорокин этот сбрасывает на TUT.BY документ сфальсифицированный, что у него (Романа Бондаренко. — Прим. ред.) ноль промилле. И вот некоторые стоят и постятся с этим ноль промилле. Ну, ты зачем это делаешь, зачем фальсифицируешь факты. Ну был выпивший, был пьяный. Зачем?" — в очередной раз заявил Лукашенко.
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