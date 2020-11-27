"Мы пераможам!" Глава Рады БНР обратилась к беларусам

Беларусов, протестующих под бело-красно-белыми флагами против действующей власти в 2020 году, она сравнила с повстанцами 1920 года, которые под тем же флагом боролись с большевиками за независимость беларусского государства.





«Дарагія суродзічы-беларусы! Сто гадоў таму беларускі народ паўстаў, каб бараніць сваю Бацькаўшчыну ад навалы з Усходу. Слуцкая брыгада – дзесяць тысяч случчакоў пад сьцягам Беларускай Народнай Рэспублікі — «пайшла ўміраць, каб жыла Бацькаўшчына», — напомнила Сурвилла.





В 2020-м же, отмечает она, сотни тысяч беларусов, как когда-то слуцкие герои, выступили под бело-красно-белым флагом, чтобы освободить родину от насилия, лжи и бремени диктатуры.





«Нашыя новыя героі – нашая моладзь, нашыя жанчыны, нашыя пэнсіянэры і інваліды, лекары, якія стараюцца выратаваць народ ад страшнага каранавірусу, студэнты, спартоўцы. Кожны беларус, у якога б’ецца беларускае сэрца, ніколі не забудзе, зь якой нянавісьцю б’юць, калечаць і забіваюць свой народ зьверскія сілавікі. Не забудзе і будзе змагацца да перамогі», — уверена Сурвилла.





Весь мир, говорит она, восхищается достоинством беларусского народа и сопереживает ему, а беларусы в эмиграции всеми силами поддерживают единомышленников на родине.





«Дарагія суродзічы, зь верай кажу вам: мы пераможам! Дзякуючы героям 2020 году – нашым Случчакам 21-га веку – Беларусь зойме сваё пачэснае месца ў сям’і вольных народаў свету. Дык слава героям Беларусі! Наш народ ніколі не забудзе Вашага гераізму!» — сказала глава Рады БНР.







