Задержанному бывшему следователю СК предъявили обвинение





Юшкевич в свое время расследовал дела высокопоставленного педофила Д. и наркоторговцев. Из СК он ушел несколько лет назад из идейных соображений. После этого работал андроид-разработчиком.





После событий августа 2020 помогал уволившимся из "органов" и другим беларусам, кто потерял работу по политическим соображениям.