— Мне директор сказал, что нужно съездить на мероприятие какое-то БРСМа. Честно говоря, если бы знала, что здесь будет депутат Клишевич, попробовала бы отказаться, потому что наши с ним убеждения не совпадают, — признается Наталья, которая попросила не указывать организацию, в которой работает, потому что опасается «последующих действий руководства».





Депутат Сергей Клишевич в последнее время, по его словам, провел около 30 встреч по обсуждению конституционной реформы, большинство — в организациях.





Одну решил провести на территории своего округа в Минском микрорайоне Сокол. На нее и была «приглашена» Наталья. В поддержку депутата приехало еще около десяти человек.





Случайно о встрече узнали и местные жители. До этого избиратели Октябрьского округа №97 обращались к своему депутату с просьбой встретиться с ними, однако он соглашался только на личные приемы или проводил стримы в соцсетях.





К сожалению, из-за неудобного времени — в 16 часов, многие не смогли попасть и на эту встречу.





— А что, диалог может быть закрытым? — прокомментировал баннер с названием «Открытый диалог» один из пришедших.





О нашей социальной медицине: не дай Бог нам, как в США





Депутат рассказал собравшимся, что в стране «активно развернулись диалоговые площадки», во время которых предлагают много разных инициатив и предупредил, что на эту встречу приехал только «собрать предложения без всяких дебатов и еще чего-то».





— У меня есть свои инициативы, которые я проработал. Поступает достаточно много предложений о том, как облегчить жизнь наших граждан и защитить те социальные гарантии, которые сегодня дает государство. Вот, к примеру, что я предлагаю. Мы видим, что в политической плоскости начинает звучать тема страховой медицины. Это значит, что значительное количество граждан у нас останется за чертой хотя бы минимальных возможностей получить медицинскую помощь, и мы можем превратиться, не дай Бог, в США, где люди никаким образом не могут получать медицинские услуги.





Поэтому я предлагаю дополнить ст. 2 о защите прав и свобод человека такой формулировкой, чтобы никто не имел права у простого человека забрать возможность на бесплатное образование, бесплатную медицину и право на труд. Это основные права и мы их должны закрепить еще больше.





Например, наша соседка-Украина отказалась от этих гарантий и сколько людей там сегодня находится за чертой бедности, за чертой возможности получать образование и бесплатную медицинскую помощь?





Мы также убедились, что наша медицина, построенная по нашему социальному принципу, в условиях пандемии оказалась наиболее жизнеспособной. В США мы наблюдаем рефрижераторы с труппами и минимальная стоимость лечения от коронавируса там 47 тысяч долларов. Я не хочу, чтобы в моей стране так было, — высказал депутат одну из своих идей по изменению законодательства.









Конституция писалась в 1994 году, когда задача была накормить страну». В то же время Клишевич отметил, что она работает «достаточно неплохо, но общество считает, что настало время, когда необходимы определенные изменения».





— Я, как один из депутатов, вовлеченных в этот процесс (реформы) могу сказать, что на меня никто никакого давления не оказывает, никто никаких вариантов не предлагает. А инициировали изменения в Конституцию в том числе и депутаты. И сегодня эти изменения в любом случае будут! — заверил избранник.





Какие избиения? В госпитале МВД лежат сотрудники с ножевыми ранениями





— Замечаете ли вы, что сейчас нарушаются практически все статьи Конституции? — спросили сразу несколько человек.





— Прошу предоставить конкретные факты, — попросил Клишевич.





— В стране 30 тысяч репрессированных, сотни специалистов, которых уволили не из-за профессиональных качеств. Увольняют с ОАО «Беларуськалий», «Гродно Азота» и других предприятий, — перечислили люди.





— Назовите конкретные фамилии, — снова потребовал депутат.





Люди спросили про докторов — Мрочека и Витушко.





— А вы знаете по какой причине их уволили? — поинтересовался Клишевич





— Конечно! За гражданскую позицию, это вся страна знает.





— Это вы знаете, потому что читаете определенные телеграм-каналы, на которых вам оказывается психологическое давление.





Но если человек нарушает закон, он должен быть наказан. Если он участвует в массовом мероприятии, на которое не имеется разрешения, он нарушает закон. И если это противоречит уставу учреждения, могут быть соответствующие последствия.





Если человек не работает, а приходит к директору и говорит: вот мои требования, я хочу, чтобы прошли новые выборы в стране и дальше написанные по шаблону, который по всей стране разослан из Польши (смех в зале — «С»). Как тебе директор выполнит эти пять требований! Но человек не работает, за что ему платить? Естественно, он должен быть уволен.





Вот мой конкретный ответ про 30 тысяч и еще какие-то космические цифры, которые вы называете.





— Еще факт: 6 тысяч заявлений об избиениях, которые поступили в следственные органы, и ни одно не рассмотрено, — обратилась женщина.





— Послушайте, какие избиения, о каких избиениях идет речь? Есть общественный порядок, если люди его нарушают… А вы не ездили в госпиталь МВД, где лежат сотрудники с ножевыми ранениями?





— Меня ударил сотрудник РУВД и сломал мне копчик, — рассказывает еще одна участница встречи.





— А как вы попали в РУВД? — уточняет депутат.





— Стояла с одиночным пикетом. Меня задержали, я не оказывала сопротивления.





— Открываем Конституцию и читаем, что мы имеем право проводить массовые мероприятия, но в соответствии с законом.





— Я это знаю и по ст. 23.34 готова ответить. А где написано, что меня можно бить? Вы говорили, что за оскорбление вас завели уголовное дело, а меня не просто оскорбили, но и ударили, прошло два месяца, уголовное дело не заведено, у меня две отписки.





— Сотрудники МВД при исполнении обязанностей могут применять спецсредства, но придите ко мне на личный прием, и я попробую разобраться, — пообещал депутат и добавил: — Всегда проще разбираться, когда есть конкретная фактура, а не просто «у нас там 30 тысяч». Вот так кидаться цифрами не стоит.





Как «человек шел за булочкой в первом ряду колонны в сцепке»





Несколько человек говорили о том, что не могут отстоять свои права на конституционном уровне даже в суде, рассказывали, как задерживают прохожих, не принимают во внимание документальные подтверждения невиновности, вызывают в качестве свидетелей только сотрудников милиции, которые и провели задержание, и т.д.





— Были случаи, когда обращался человек и говорил, что шел в магазин за булочкой и его задержали. Я к сотрудникам милиции, а они мне показывают видео, где человек шел за булочкой в первом ряду колонны в сцепке. Есть разные факты, — парирует депутат. — Но когда просто человек стоит и его задерживают, это несправедливо и надо разбираться. Но это исключение.





— Таких исключений в последнее время стало много и они стали системными, — настаивают люди.





— Все-таки я склоняюсь к тому, что такое редко бывает, — говорит Клишевич и уверяет, что о случаях, когда «сотрудник милиции одновременно является свидетелем противоправного действия» не слышал вообще.





Женщина возмущена тем, что ее машину остановили сотрудники ГАИ и потребовали предъявить им телефон.





— А вы закон об оперативно-розыскной деятельности не изучали? — уточнил на это депутат.





— Но почему я должна его изучать, я обычный гражданин, у меня нет никаких приводов в милицию, — удивлена женщина.





— Незнание закона не освобождает вас от ответственности, — утверждает депутат.





— Но просто так нельзя остановить машину даже для проверки документов, также нельзя вызвать просто так человека по звонку в РУВД. Должно быть основание. Оперативно-розыскная деятельность — это мероприятие, в рамках которого имеют право делать те или иные действия. Но человека должны предупредить, в рамках чего с ним эти действия проводят, — заметил кто-то из присутствующих.





— А может предупреждение было через СМИ? — предположил депутат.





Про предателей, уехавших за границу, и тех, кто заслуживает «фак»





— Я был на десятках судов и то, что я видел, это беспредел! Предусмотрена ли какая-то ответственность для судей? Я хотел бы закрепить в законе, если должностное лицо, которое призвано защищать закон, нарушает его, нужно привлекать к ответственности с конфискацией и имущества, и всего, что человек успел заработать, — возмущается мужчина.





— А вы можете эту норму письменно внести. Ведь это касается не только судей, но и тех, кто предал государство, пользовался всеми благами государства, а потом попросту уехал за границу защищать интересы другого государства, — отмечает Клишевич.





— Я не считаю отъезд за границу предательством, — замечает мужчина.





— Речь о тех, кто не просто уехал, а предал государство. Когда государство тратится на человека, а он потом не оправдывает доверия по разным причинам, там, не справился, завалил, предал, естественно, он должен нести ответственность, в том числе и финансовую, — говорит депутат.





Его просят дать определение понятию «предал государство».





— Читайте статью Конституции об измене Родине. Да, есть люди, которые сегодня не справляются со своими обязанностями и это установлено законом.





— Так вы считаете, что судьи, которые выносят незаконные приговоры, они не справляются со своими обязанностями и они предатели? — просит уточнить женщина.





— Вы вынуждаете меня сказать то, что вы хотите услышать? Не выводите меня на эмоции, это может плохо для вас закончиться. Я вызову милицию и вы будете отвечать перед законом за то, что нарушаете общественный порядок, — возмущается депутат.





— Как она нарушает порядок? — спрашивают его люди





— Таким вот образом. Тут есть люди, которые пришли не решать конкретный вопрос, а высказать своему депутату, что они чем-то недовольны, — объясняет Клишевич.





— А депутату нельзя высказывать недовольство?





— Можно высказывать, только эта девушка пришла хайповать. Таких людей сегодня, к сожалению, много. Они не думают о стране, они думают о своих проблемах. И предатели, по-моему, — это те люди, которые не стараются сегодня помочь стране решить вопрос, выйти из определенного политического кризиса, а которые приходят и начинают хайповать, — высказал свое мнение Клишевич.





Коснувшись проблемы учителей, он рассказал, как однажды помог школе, в которой проходила встреча.





— В прошлый раз приезжал, мне сказали, что не хватает учителей английского языка, и мы попросили ректора нашего университета Баранову (бывший ректор МГЛУ — Прим.), чтобы здесь помогли с учителем. И она нам помогла.





Баранова — это прекрасный педагог. Это человек, которого уважают во всем мире, знают во всем мире. Я ее лично ценю как специалиста, — рассказал Клишевич.





— А за что ее уволили? — спросили из зала.





— Не превращайте встречу в балаган. Мы говорим про Конституцию. Я прошу зафиксировать людей, которые не пришли обсуждать конституцию. Вы обычный провокатор! — обратился он к женщине, которая задала вопрос.





— Но, заметьте, я не показываю «факи», как вы, — ответила женщина.





— А «факи» я адресую именно тем, кто этого заслуживает. Кто сегодня занимается буллингом, травлей, кто сегодня унижает и оскорбляет детей, стариков, кто унижает и грозится убийством за альтернативную точку зрения, — объяснился депутат.





Если тюрьма переполнена, построить еще одну?





Когда люди стали уточнять правила проведения массовых мероприятий, депутат Клишевич предложил очередную инициативу.





— Я думаю, политическая культура нам уже позволяет разрешить выделенные в городе шесть мест для проведения массовых мероприятий, использовать не только во время предвыборных компаний, а всегда. Хочет человек пикет провести, подал заявку, пошел — провел без всяких проблем, уплатив соответственную сумму, — считает депутат.





Сам он признался, что участвует во множестве митингов и пикетов и иногда даже не интересуется, кто их организовал.





У Клишевича спросили, кто был организатором пикета у посольства Польши в Минске 2 сентября, сумма сбора за который составила 225 базовых величин.





— Что касается посольства, то, как я знаю, было разрешение на пикетирование площадки у посольства. Кто был организатором, я не знаю. Мог быть кто угодно, я хожу на много митингов, поэтому не спрашивал. Это могло быть с подачи «Белой Руси» или профсоюзов, — предположил депутат.





Он подчеркнул, что все задержания на мероприятиях, на которые не получено разрешение, являются законными.





— Из того, что я вижу в общественно-политической ситуации, которая подогревается извне, на этих мероприятиях исключительно в соответствии с нашим законом проходят задержания и, противодействуя этим незаконным действиям, сотрудники милиции опять же применяют спецсредства.





— Наши соседи были задержаны во время дворового концерта в одном из Минских районов. Они просто пели песни, — возразили люди.





— Дворовой концерт подпадает под массовые мероприятия, которые проходят под открытым небом. А если он будет проходить в помещении, то подпадает под гастрольную деятельность, — объяснил депутат.





— А если наши соседи-музыканты просто захотят выйти в свой двор и спеть с соседями?





— У вас есть соседи-музыканты, а они не хотят выступить в детском доме? — внезапно поинтересовался депутат.





Вот что ему ответили:





— Наверное, они бы выступили и в детском доме, но после 15 суток ареста они вернулись зараженными коронавирусом. Вы слышали о том, что наши тюрьмы переполнены и там не применяются никакие меры по профилактике заражения коронавирусом. Людей садят всех вместе, заведомо зная об их диагнозах, умышленно подвергая заражению.





— То есть вы говорите, что переполнена тюрьма, это значит, что мы должны еще построить тюрьму? — попытался шутить депутат, потом обратился за советом, как решить проблему.





— Не сажать людей, которые не представляют опасности для общества, заменить другим наказанием. Вы же говорите об укреплении социальных норм, а в наших тюрьмах массово заражают людей коронавирусом, это геноцид народа!





— Я такими фактами не владею и не думаю, что они соответствуют действительности. Вы подаете информацию под таким соусом, а я знаю, что, если сегодня человек нарушает закон, он должен отвечать как во всем мире в правовых государствах.





— Но получается, что человека наказывают не только лишением свободы, но лишением здоровья?





— Если человек боится коронавируса, надо дома сидеть. Пойте в другое время, когда коронавируса не будет. А потом приходят и говорят: ко мне посадили коронавирусного какого-то. Это просто, мне кажется, бред, — сказал Клишевич.





В заключении он представил присутствующим свою точку зрения на события в Беларуси и ответил на все уточняющие вопросы. Диалог действительно получился «открытым».





— Я сегодня вижу, что в наши внутренние дела жестко пытаются вмешаться и соседние государства и, к сожалению, другие. И мы должны этому противостоять. Никто не хочет сегодня для нашей страны, чтобы наши люди жили тихо, мирно, спокойно, чтобы строили садики, чтобы развивались наши города.





— А почему они этого не хотят?





— Они этого хотят, потому что здесь нужна разруха! Чтобы создать вокруг России пояс нестабильности. Он фактически уже создан.





— А зачем им это?





— Для того, чтобы отвлечь интересы России от более дальних богатых регионов, таких как Сирия, Ливия, Венесуэла, и переключить все усилия на решение проблемы возле своих границ. О нашем народе, поверьте, никто сегодня не думает. Сегодня думают, как бы создать у границ России нестабильность, бардак, желательно, какую-то небольшую войну. К сожалению, мы видим, что произошло на Украине, нас к этому подталкивают.





Чтобы защитить нашу страну, чтобы она существовала, чтобы мы могли мирно растить наших детей, учиться в университетах, работать, чтобы это сохранить, мы сделаем все.





— Мы — это кто?





— Мы — это власть. И большинство нас поддержало, — заявил депутат, быстро распрощался и ушел.