– Вчера Лавров публично напомнил руководству Беларуси о необходимости проведения конституционной реформы. Но что, на ваш взгляд, будет делать Москва, если Лукашенко спустит внесение реальных изменений в Конституцию на тормозах?





– Этот сценарий очень вероятен. Последние заявления Александра Лукашенко по поводу отсутствия необходимости ломать Конституцию, как и сворачивание активности по налаживанию общенационального диалога, свидетельствует о том, что глава Беларуси не намерен выполнять основные условия так называемого плана Патрушева-Путина.





Напомню, что план предполагает освобождение ряда политзаключенных (прежде всего, участников своеобразного круглого стола в СИЗО КГБ – Виктора Бабарико и Сергея Тихановского с членами их команд), возвращение в страну под гарантии Светланы Тихановской и Валерия Цепкало, начало общенационального диалога о реформе Конституции (возвращение от суперпрезидентской республики к парламентской), проведение референдума и новых президентских и парламентских выборов – но уже без участия самого Лукашенко. Он будет устранен как политический игрок.





Отказ Лукашенко от выполнения этого плана может привести к эскалации напряженности в отношениях между Минском и Москвой уже в самое ближайшее время. А именно в конце этого года - начале следующего.





У Кремля достаточно много инструментов для давления на белорусские власти, которые включают как торгово-экономические, так и политико-силовые.





Самый главный инструмент влияния – конечно же, экономические меры. Я не исключаю, что второй и третий транши российского полуторамиллиардного кредита могут быть заморожены, если Минск не начнет выполнять обещанное.





Будут подключены и другие инструменты давления: политическая и информационная кампании, мобилизация международного сообщества.





Не исключаю, что Кремль может рассматривать и силовой вариант решения "проблемы Лукашенко", как это было в свое время в случае с президентом Кыргызстана Курманбеком Бакиевым, который вынужден был покинуть страну в результате вмешательства России, приведшего к дестабилизации ситуации внутри страны.









– Если дойдет до конфликта Лукашенко с Россией, есть ли у правящего режима ресурсы удерживать некую стабильность внутри страны без экономической помощи Москвы?





– Нет, без поддержки Москвы сохранить социально-экономическую и как следствие политическую стабильность не удастся.





Москва ясно дает понять, что выделяет экономическую помощь в очень ограниченных масштабах и только под выполнение обязательств. В случае с полуторамиллиардным кредитом – под выполнение плана Патрушева-Путина.





Один из самых серьезных рисков в ближайшие несколько месяцев заключается в том, что Россия может заморозить выделение Минску экономической помощи за невыполнение взятых на себя обязательств в Сочи.





Это приведет к серьезному экономическому кризису в следующем году, что только усугубит политический кризис, т.к. будет способствовать присоединению к протестам новых социально-демографических и профессиональных групп, включая занятых в госсекторе.





А т.к. для белорусских властей закрыты другие источники заимствования (западные и китайские – в силу больших рисков), то белорусские власти и лично Лукашенко окажутся в очень уязвимом положении.





Удерживать власть силой, продолжая репрессии, станет невозможным, т.к. это спровоцирует еще большие протестные настроения и раскол внутри элит.





Белорусские власти сами загоняют себя в ловушку.